Индивидуальные предприниматели заняли две трети гостиничного рынка Ставрополья

В Ставропольском крае доля индивидуальных предпринимателей в гостиничном и санаторно-курортном бизнесе по итогам первого полугодия 2026 года выросла до 67,56%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитической службе «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», за шесть месяцев количество индивидуальных предпринимателей в отрасли увеличилось с 519 до 554, или на 6,74%. Одновременно число юридических лиц сократилось с 272 до 266, что соответствует снижению на 2,21%. В результате доля ИП выросла с 65,61% до 67,56%, тогда как доля юридических лиц уменьшилась с 34,39% до 32,44%.

В целом гостиничный и санаторно-курортный рынок региона продолжил расти. С начала года число участников увеличилось с 791 до 820 организаций, или на 3,67%. За первое полугодие в крае зарегистрировали 70 новых участников рынка, при этом деятельность прекратила 41 организация.

Тенденция к увеличению роли индивидуальных предпринимателей сохраняется уже несколько лет. По итогам первого полугодия 2025 года их доля выросла на 1,44 процентного пункта, а в аналогичном периоде 2024 года — на 1,45 процентного пункта. За это время количество ИП увеличилось с 430 до 554, тогда как число юридических лиц практически не изменилось: если на 1 июля 2024 года их насчитывалось 273, то на 1 июля 2026 года — 266.

Как отметила аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова, рост доли индивидуальных предпринимателей отражает изменение структуры внутреннего туризма. По ее словам, путешественники все чаще выбирают короткие поездки и небольшие средства размещения вместо классических гостиниц. На этом фоне предприниматели активнее открывают глэмпинги, кемпинги и другие альтернативные форматы размещения, быстрее адаптируясь к меняющемуся спросу.

По словам госпожи Скороходовой, аналогичная тенденция наблюдается и в целом по стране. Несмотря на продолжающийся рост гостиничной отрасли, конкуренция на рынке усиливается: число регистраций бизнеса остается высоким, однако одновременно увеличивается и количество ликвидаций компаний.

Валерий Климов