Полиция выявила более 100 участников организованных преступных групп в Ростовской области

В первом полугодии 2026 года сотрудники полиции выявили в Ростовской области 108 человек, совершивших преступления в составе организованных групп. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на заседании коллегии ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За шесть месяцев правоохранительные органы расследовали 439 преступлений, совершенных участниками организованных групп. Из них 391 преступление расследовано сотрудниками органов внутренних дел.

Кроме того, в полиции отметили, что продолжают работу по раскрытию преступлений прошлых лет с использованием современных методов расследования и криминалистических технологий.

Валерий Климов