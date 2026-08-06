Число киберпреступлений в Ростовской области сократилось более чем на треть

В первом полугодии 2026 года количество преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области сократилось на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили на заседании коллегии ГУ МВД России по Ростовской области.

В полиции связали такую динамику с комплексным взаимодействием с государственными органами и банковскими структурами, а также с профилактической работой. Вместе с тем в ведомстве отметили, что ситуация в сфере киберпреступности «по-прежнему остается напряженной».

Кроме того, сотрудники полиции продолжили противодействие преступлениям, совершаемым с использованием интернета. В частности, по инициативе ГУ МВД России по Ростовской области было заблокировано 46 интернет-ресурсов, содержавших информацию о способах изготовления взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Отдельное внимание уделялось борьбе с наркопреступностью в сети. За шесть месяцев правоохранители выявили 1,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий, из которых 775 были связаны со сбытом запрещенных веществ через интернет. Для последующей блокировки в Роскомнадзор направлены материалы в отношении 710 интернет-ресурсов, 673 из них уже заблокированы.

Валерий Климов