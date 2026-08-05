Обломки беспилотника вызвали пожар в частном доме под Анапой

В анапском селе Супсех обломки беспилотного летательного аппарата повредили трехэтажный частный дом. Фрагменты беспилотника попали на балкон здания, после чего произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Инцидент произошел на фоне массированной атаки беспилотников по территории России. По данным Министерства обороны РФ, с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Военное ведомство сообщило, что беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Республиками Башкортостан и Татарстан, а также над акваторией Черного моря.

Краснодарский край вошел в число регионов, где в течение дня работали силы противовоздушной обороны. На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности. В связи с этим сохраняются ограничения в работе аэропортов Сочи и Геленджика.

Для оперативного информирования жителей в Краснодарском крае ранее создали специальный канал оповещений, через который публикуют информацию о введении и отмене режима беспилотной опасности.

В регионе также продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются на публикацию сведений о местах падения беспилотников, последствиях атак, расположении сил и средств ПВО, а также иных объектах, связанных с обеспечением безопасности.

Мария Удовик