В МИД Ирана раскрыли детали проекта нового маршрута через Ормузский пролив
Новый маршрут судоходства через Ормузский пролив будет временным, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. По его словам, маршрут будет рассчитан на два–четыре месяца, но при необходимости может использоваться дольше.
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади
Фото: Ronald Zak / Reuters
«Маршрут может действовать более длительное время, потому что мы не знаем, какие условия нас ожидают в будущем»,— сказал господин Гарибабади агентству IRNA.
Иран разрабатывает новый маршрут совместно с Оманом. Стороны завершают обсуждение соглашения, добавил Казем Гарибабади. Он подчеркнул, что новые правила прохода через Ормузский пролив не будут означать полного возобновления свободного судоходства. Речь идет об изменении прежнего порядка судоходства, при котором большая часть маршрута пролегала через иранские территориальные воды, пояснил замминистра.
Иран и Оман уже согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив, сообщал представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По информации Axios, соглашение между странами предполагает, что все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все суда, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».
Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив, однако, по словам представителя иранского МИД Исмаила Багаи, это соглашение само по себе не может гарантировать безопасность судов из-за дестабилизирующих факторов, таких как морская блокада иранских портов со стороны США.
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади 29 июля 2026 года заявил, что возвращение Ормузского пролива к довоенному статусу невозможно, и Иран готов продолжать воевать за контроль над морским коридором, если потеряет его. Он отметил, что Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог пока не привел к результатам, и Тегеран не принял предложение Маската о совместном контроле, а также отклонил идею привлечения третьих стран к разминированию.
Иранская сторона настаивает на полном контроле над входом в пролив и частичном – над выходом, в противном случае водный путь останется закрытым. 5 августа 2026 года стало известно, что США, Иран и Оман приблизились к временному соглашению по Ормузскому проливу, которое предусматривает 60-дневное действие, без взимания платы за транзит и другие сборы, а также обязательство сторон приступить к разминированию за 30 дней. Ранее, 5 марта 2026 года, Казем Гарибабади также заявлял, что Иран не будет пропускать через пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников», включая США, Израиль и Европу, которые «непременно будут поражены».