В МИД Ирана раскрыли детали проекта нового маршрута через Ормузский пролив

Новый маршрут судоходства через Ормузский пролив будет временным, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. По его словам, маршрут будет рассчитан на два–четыре месяца, но при необходимости может использоваться дольше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади

Фото: Ronald Zak / Reuters Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади

Фото: Ronald Zak / Reuters

«Маршрут может действовать более длительное время, потому что мы не знаем, какие условия нас ожидают в будущем»,— сказал господин Гарибабади агентству IRNA.

Иран разрабатывает новый маршрут совместно с Оманом. Стороны завершают обсуждение соглашения, добавил Казем Гарибабади. Он подчеркнул, что новые правила прохода через Ормузский пролив не будут означать полного возобновления свободного судоходства. Речь идет об изменении прежнего порядка судоходства, при котором большая часть маршрута пролегала через иранские территориальные воды, пояснил замминистра.

Иран и Оман уже согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив, сообщал представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По информации Axios, соглашение между странами предполагает, что все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все суда, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».