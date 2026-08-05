Правила ормузского движения

США, Иран и Оман согласовали основные принципы промежуточного соглашения по Ормузскому проливу. По условиям сделки коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. При этом Тегерану было предложено не взимать транзитные пошлины с рейсов. Соглашение будет действовать два месяца. Но, как утверждают иранские государственные СМИ, конечная цель переговоров — это открыть «средний коридор», который закрепит права Тегерана на пролив и заменит два других маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тегеран хотел бы стать главным «рулевым» по вопросам судоходства в Ормузском проливе

Фото: AP Тегеран хотел бы стать главным «рулевым» по вопросам судоходства в Ормузском проливе

Фото: AP

О том, что США, Иран и Оман приблизились к заключению соглашения по Ормузу, сообщили источники портала Axios. По их словам, соглашение будет носить временный характер и действовать 60 дней. Согласно его условиям, коммерческие суда будут входить в пролив по северному маршруту — через иранские воды, в то время как исходящий трафик будет завязан на южный путь — через Оман. При этом, утверждают источники Axios, в течение 60-дневного периода плата за транзит и другие сборы взиматься не будет. Отдельно стороны берут на себя обязательство в течение 30 дней приступить к разминированию тех районов пролива, которые были блокированы Ираном.

Иран утверждает, что ведет переговоры исключительно с оманской стороной. Несколько иранских государственных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что финальная цель переговоров — согласование нового транспортного коридора, который обеспечит соблюдение «суверенных прав и интересов Ирана как прибрежного государства».

Речь, следует из этих сообщений, идет о формировании «среднего коридора», который будет магистральной линией судоходства и после ввода в эксплуатацию заменит северный и южные маршруты.

Консультации по проекту договоренностей ведутся уже несколько недель. Именно в связи с этой инициативой президент США Дональд Трамп отложил в минувшие выходные массированный удар по Ирану, который должен был охватить энергетические объекты Исламской Республики.

Попытка заключить сделку с Тегераном по поводу статуса Ормуза предпринимается не первый раз. В прошлый раз достичь договоренностей помешало то, что Исламская Республика начала атаковать коммерческие рейсы, которые пытались пересечь пролив через оманские воды под присмотром американских сил.

Как проинформировало в ночь на 5 августа Центральное командование вооруженных сил США, южный маршрут через Ормузский пролив, который проходит у оманского побережья, по-прежнему остается открытым для коммерческого судоходства. «Южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, стремящихся пройти через этот международный водный путь,— говорилось в заявлении военных в соцсети X.— За последние три месяца американские силы оказали помощь более тысячи судов в успешном прохождении через пролив, несмотря на неоправданную иранскую агрессию, и эти транзиты продолжаются и сегодня».

Сам господин Трамп поздно вечером 4 августа констатировал, что с Ираном ведутся «очень хорошие переговоры». «Единственное, что имеет значение,— это действия. И они (иранские власти.— “Ъ”) хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет»,— пояснил американский лидер. Он подчеркнул, что на это есть «предостаточно времени», однако если Ормузский пролив не будет открыт «в ближайшее время», то США применят силовой сценарий в отношении Ирана.

Комментируя в эфире канала CNBC переговорные усилия, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что промежуточная сделка по Ормузу позволит приблизиться «к более нормализованному положению в этом конфликте». Договоренности преследуют цель установить «свободу передвижения» в проливе, подчеркнул глава Минфина.

По словам источников Axios, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который отвечает за переговорный процесс, согласился с основными положениями сделки. Однако, как отмечается, главе внешнеполитического ведомства необходимо еще получить зеленый свет со стороны верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и Высшего совета национальной безопасности. В связи с этим остаются риски, что проект соглашения на одном из этапов будет торпедирован сторонниками жесткой линии в Иране, которые настаивают на тотальном контроле над Ормузом в качестве компенсации за начатую США и Израилем войну в регионе.

В разговоре с Reuters высокопоставленный иранский источник пояснил, что Тегеран стремится к полному контролю над входящим судоходством и прозрачным правилам исходящего трафика с возможностью сказать свое последнее слово в случае, если что-то будет противоречить иранским интересам.

Нил Кербелов