IRIB: Ормузский пролив не откроют сразу после сделки с Оманом

Готовящееся соглашение между Оманом и Ираном не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива, этот вопрос будет зависеть от действий США. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источник.

Как сообщало американского издание Axios со ссылкой на источники, обсуждаемая сделка между Оманом и Ираном предполагает, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства в течение 60 дней. После действие соглашения можно будет продлить.

Согласно предварительным договоренностям, все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все суда, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.