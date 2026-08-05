Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив
Иран и Оман по итогам переговоров согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, стороны дорабатывают совместное заявление.
Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи
Фото: mfa.gov.ir
«Ирано-оманское соглашение само по себе не может гарантировать безопасность судов, проходящих через Ормузский пролив, поскольку все еще существуют факторы, дестабилизирующие Ормузский пролив»,— отметил господин Багаи (заявление опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана). Среди таких факторов он назвал морскую блокаду иранских портов со стороны США.
Как сообщала иранская гостелерадиокомпания IRIB, соглашение между Оманом и Ираном не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива, так как этот вопрос будет зависеть от действий США. Все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все суда, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.
США начали морскую блокаду иранских портов 14 июля, вскоре после возобновления атак между двумя странами. До этого США уже вводили блокаду — она действовала с 13 апреля по 18 июня. Власти Ирана требуют снятия блокады для прекращения огня с США.
Подробнее о ситуации в Ормузском проливе — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».
Источники портала Axios 5 августа 2026 года сообщили, что США, Иран и Оман приблизились к заключению временного соглашения по Ормузскому проливу, которое будет действовать 60 дней. Согласно условиям этого соглашения, коммерческие суда будут входить в пролив по северному маршруту через иранские воды, а исходящий трафик будет завязан на южный путь через Оман. При этом, в течение 60-дневного периода плата за транзит и другие сборы взиматься не будет.
По данным иранских государственных СМИ, конечная цель переговоров между Ираном и Оманом — согласование нового транспортного коридора, который обеспечит соблюдение «суверенных прав и интересов Ирана как прибрежного государства». Речь идет о формировании «среднего коридора», который будет магистральной линией судоходства и после ввода в эксплуатацию заменит северный и южный маршруты. Центральное командование вооруженных сил США, в свою очередь, заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив остаётся свободным и открытым для всех коммерческих судов, и американские силы оказали помощь более тысячи судов в успешном прохождении через пролив за последние три месяца.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) 25 июня 2026 года заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана, а любые альтернативные маршруты передвижения назвал «неприемлемыми и крайне опасными». КСИР отреагировал на заявление международной морской организации (IMO) ООН о том, что суда стали проходить через Ормузский пролив по плану эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе.