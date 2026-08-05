Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив

Иран и Оман по итогам переговоров согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, стороны дорабатывают совместное заявление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir

«Ирано-оманское соглашение само по себе не может гарантировать безопасность судов, проходящих через Ормузский пролив, поскольку все еще существуют факторы, дестабилизирующие Ормузский пролив»,— отметил господин Багаи (заявление опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана). Среди таких факторов он назвал морскую блокаду иранских портов со стороны США.

Как сообщала иранская гостелерадиокомпания IRIB, соглашение между Оманом и Ираном не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива, так как этот вопрос будет зависеть от действий США. Все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все суда, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

США начали морскую блокаду иранских портов 14 июля, вскоре после возобновления атак между двумя странами. До этого США уже вводили блокаду — она действовала с 13 апреля по 18 июня. Власти Ирана требуют снятия блокады для прекращения огня с США.

Подробнее о ситуации в Ормузском проливе — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».