На Дону на оснащение школ выделены дополнительные 85,7 млн рублей

На оснащение образовательных учреждений, в том числе школ Ростовской области, дополнительно выделено из резервного фонда 85,7 млн руб. Финансирование направлено на приобретение мебели, учебного, компьютерного, интерактивного и спортивного оборудования. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По его информации, 1 сентября в регионе откроются четыре новые школы и девять отремонтированных. Из них четыре уже сданы, завершается приемка еще пяти школ — в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Кашарском районах. На реконструкцию учебных учреждений направлено 2,1 млрд руб.

Всего в регионе к новому учебному году готовят 2488 школ, детсадов и учреждений допобразования. Все они прошли проверку Роспотребнадзора и пожарной службы на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Наталья Белоштейн