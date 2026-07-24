Аракчи назвал условие для прекращения огня с США
Власти Ирана не согласятся на прекращение огня с США, пока не будут соблюдены права Тегерана в Ормузском проливе. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«Иран показал, что не поддастся на запугивания со стороны США, и мы не будем реагировать на угрозы, давление или запугивание»,— сказал господин Аракчи в эфире иранского телевидения (цитата по Tasnim).
14 июля США возобновили блокаду портов Ирана в Ормузском проливе из-за возобновления боевых действий между странами. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Иран в атаках на торговые суда. До этого США уже вводили морскую блокаду Ирана с 13 апреля по 18 июня.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С Тегерана спросят за американские потери».
Заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи демонстрирует позицию Тегерана, согласно которой соблюдение прав Ирана в Ормузском проливе является ключевым условием для прекращения огня с США. Иран длительное время настаивает на своем праве взимать плату с судов за проход через пролив и на контроле над его движением, поскольку пролив проходит через его территориальные воды. США, в свою очередь, отвергают любые формы иранского контроля над Ормузским проливом, поддерживая режим свободного судоходства. Переговоры между странами по этой проблеме ранее зашли в тупик из-за принципиальных разногласий.
Ситуация в Ормузском проливе неоднократно приводила к эскалации напряженности между США и Ираном. Например, в конце июня 2026 года после атаки иранского беспилотника на коммерческий танкер, США нанесли ответные удары по иранским военным целям в районе пролива, а Иран в свою очередь атаковал американские базы. В рамках предыдущих перемирий, включая двухнедельное, действовавшее с 8 апреля 2026 года, обсуждалась полная разблокировка пролива и его совместное управление США и Ираном. Однако стороны по-разному трактуют эти договоренности, что приводит к новым столкновениям.