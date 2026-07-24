Аракчи назвал условие для прекращения огня с США

Власти Ирана не согласятся на прекращение огня с США, пока не будут соблюдены права Тегерана в Ормузском проливе. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Иран показал, что не поддастся на запугивания со стороны США, и мы не будем реагировать на угрозы, давление или запугивание»,— сказал господин Аракчи в эфире иранского телевидения (цитата по Tasnim).

14 июля США возобновили блокаду портов Ирана в Ормузском проливе из-за возобновления боевых действий между странами. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Иран в атаках на торговые суда. До этого США уже вводили морскую блокаду Ирана с 13 апреля по 18 июня.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С Тегерана спросят за американские потери».