Справедливороссы заявили о непричастности к акции против рейдов среди молодежи

Петербургское отделение «Справедливой России» не организовывало раздачу листовок против проверок подростков на экстремизм по внешнему виду, рассказала «Ъ Северо-Запад» глава городской ячейки объединения Надежда Тихонова. Ранее в Telegram-каналах начали распространять фотографии, на которых девушка с необычной и яркой внешностью, одетая в футболку с символикой партии, раздавала листовки, посвященные запланированным рейдам чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по опубликованным снимкам, раздача листовок проходила у входа в арт-пространство "Лофт-проект Этажи" на Лиговском проспекте

Фото: Telegram-канал «Выборы в Питере» Судя по опубликованным снимкам, раздача листовок проходила у входа в арт-пространство "Лофт-проект Этажи" на Лиговском проспекте

Фото: Telegram-канал «Выборы в Питере»

«Это не наша идея. Вот честное слово. Я не знаю, кто нам помогает, я не знаю, чьих это рук дело. Ни штаб, ни региональное отделение не имеют отношения к данной листовке. На самом деле, ничего плохого, нам кто-то искренне помогает из молодежи, но это не печатный АПМ. У нас нет такой листовки. <...> То, что молодежь может делать все, что хочет, и ей понравились мои слова — я рада»,— рассказала «Ъ Северо-Запад» госпожа Тихонова.

Судя по опубликованным снимкам, раздача листовок проходила у входа в арт-пространство «Лофт-проект Этажи» на Лиговском проспекте. В брошюрах говорилось, что людей «нельзя судить по одежде», в частности: по нестандартной внешности и ярким аксессуарам. Также предлагалось обратиться по телефону в партийный центр защиты прав граждан.

В конце июля в Смольном подготовили документ, согласно которому чиновникам из комитета по молодежной политике, совместно с сотрудниками подведомственного центра «Контакт» и полицейскими, предписывалось проведение рейдов по торговым центрам. Задача таких «патрулей» — выявлять радикально настроенных подростков. Признаками такого поведения, по мнению чиновников, могут быть атрибуты «асоциальных группировок». Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Неблагонадежных видно по лицу».

Константин Леньков