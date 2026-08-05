Акции «ЕвроТранса» упали более чем на 20% на новостях о техдефолте и иске Сбербанка
Акции ПАО «ЕвроТранс» (владеет сетью АЗС «Трасса») на торгах Мосбиржи в 17:22 в моменте обвалились более чем на 20% — до 34,5 руб. за штуку. Через пять минут после резкого падения котировки компании скорректировались на отметке в 42 руб. за бумагу (-4%).
Накануне «ЕвроТранс» сообщил о новых техдефолтах при выплате купонов по облигациям серий БО-001Р-04, БО-001Р-05, БО-001Р-06 и БО-001Р-07 на общую сумму 168,4 млн руб. Сегодня Сбербанк (MOEX: SBER) объявил о намерении обратиться в арбитражный суд для признания «ЕвроТранса» банкротом. 23 июля об аналогичных планах сообщал банк «Россия».
Финансовые трудности «ЕвроТранса» начались в апреле 2026 года, когда компания не выплатила купоны держателям «народных облигаций». После череды технических дефолтов акции компании к началу августа 2026 года потеряли более 70% стоимости.
В июле 2026 года акции «ЕвроТранса» демонстрировали волатильность: 20 июля они выросли на 81% до 47,3 руб. за акцию после запрета Мосбиржей коротких позиций по бумагам, а 23 июля упали на 14% из-за дефолтов по бондам. Компания уже в апреле 2026 года допускала техдефолт по биржевым бондам и не исполняла обязательства по выкупу «народных облигаций» и цифровых финансовых активов.
В феврале 2025 года «ЕвроТранс» разместил пятилетний выпуск облигаций объемом 1,93 млрд руб. В 2023 году компания провела IPO, в ходе которого привлекла около 13,5 млрд руб., а ее капитализация на момент старта торгов составила 40 млрд руб.