Акции «ЕвроТранса» упали более чем на 20% на новостях о техдефолте и иске Сбербанка

Составлено ИИ-Ассистентъ

Финансовые трудности «ЕвроТранса» начались в апреле 2026 года, когда компания не выплатила купоны держателям «народных облигаций». После череды технических дефолтов акции компании к началу августа 2026 года потеряли более 70% стоимости.

В июле 2026 года акции «ЕвроТранса» демонстрировали волатильность: 20 июля они выросли на 81% до 47,3 руб. за акцию после запрета Мосбиржей коротких позиций по бумагам, а 23 июля упали на 14% из-за дефолтов по бондам. Компания уже в апреле 2026 года допускала техдефолт по биржевым бондам и не исполняла обязательства по выкупу «народных облигаций» и цифровых финансовых активов.

В феврале 2025 года «ЕвроТранс» разместил пятилетний выпуск облигаций объемом 1,93 млрд руб. В 2023 году компания провела IPO, в ходе которого привлекла около 13,5 млрд руб., а ее капитализация на момент старта торгов составила 40 млрд руб.