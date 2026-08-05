Суд не стал снимать «яблочника» с выборов в ЗакС по иску кандидата от ЛДПР

Санкт-Петербургский городской суд 5 августа отказался удовлетворить иск о снятии с выборов кандидата в Заксобрание Дмитрия Хорзова, выдвинутого партией «Яблоко», сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе объединения. Иск подал представитель ЛДПР Владимир Осмоловский. Оба баллотируются в 20-м избирательном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отказался снимать кандидата от «Яблока» с выборов в ЗакС Дмитрия Хорзова

Фото: из личного архива Суд отказался снимать кандидата от «Яблока» с выборов в ЗакС Дмитрия Хорзова

Фото: из личного архива

Истец хотел через суд оспорить решение территориальной избирательной комиссии №19 о регистрации господина Хорзова в качестве кандидата. В иске он указывал, что ТИК якобы незаконно допустила «яблочника» до выборов, ссылаясь на неактуальную, по его мнению, справку об отсутствии иностранных активов и неправильную, по его мнению, процедуру выдвижения кандидатов.

Заседание прошло без участия кандидатов. Интересы «яблочника» представлял юрист Александр Кобринский. Он отмечал в ходе судебного заседания, что действующее законодательство не дает четких указаний относительно даты в справке об отсутствии счетов в зарубежных банках.

Подробнее об иске — в материале «Ъ Северо-Запад» «Кандидат в ЗакС позвал оппонента на дебаты в суд».

Константин Леньков