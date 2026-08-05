В морских портах Ростовской области реализуют семь инвестпроектов

Загрузка грузовых терминалов морских портов Ростовской области не превышает 50% от проектных мощностей — грузооборот снижается ежегодно, что напрямую связано с макроэкономической ситуацией. Тем не менее в портах региона реализуется или планируется к реализации ряд инвестиционных проектов. Об этом «Ъ-Ростов» заявили в минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В морском порту Азов работы ведут две компании. ООО «Азовский морской терминал» строит зерновой терминал: в 2025 году введен в эксплуатацию причал длиной 164 м, продолжается обустройство территории и развитие складского хозяйства, освоено 1,2 млрд руб. АО «Племенной завод Гашунский» также возводит зерновой терминал — причалы, административные здания и железнодорожные пути введены в эксплуатацию в 2023 году, в настоящее время развивается складское хозяйство и железнодорожная инфраструктура; объем освоенных средств составил 3,3 млрд руб.

В морском порту Ростов-на-Дону реализуется пять проектов. АО «Ростовский порт» осуществляет перенос портовых мощностей — завершение проекта с вводом в эксплуатацию запланировано на 2028 год. ООО «Ростовское судоходное товарищество» реализует проект «Морской терминал ООО «Рост» в период с 2026 по 2030 год. ООО «Ростовский КХП» планирует реконструкцию причала № 30 и линии отгрузки на воду — начало работ намечено на конец 2027 года. ООО «МГТ Империал» реализует проект по приобретению, расширению и модернизации портового комплекса по перевалке и хранению зерна на левом берегу реки Дон на участке площадью 22,4 га. ООО «ПКФ Братья» проводит реконструкцию своего терминального комплекса, предусматривающую строительство резервуаров для технологического накопления растительного масла объемом 6 тыс. т. Общий объем инвестиций по проекту составляет 600 млн руб., срок реализации — с 2025 по февраль 2027 года; проект обеспечит создание от 15 до 20 новых рабочих мест.

«Фактически реализация указанных проектов направлена на увеличение проектных мощностей грузовых терминалов морских портов Ростовской области и не приведет в ближайшей перспективе к росту грузооборота портов», — отметили в сообщении.

Константин Соловьев