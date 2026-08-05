Число бюджетных мест в медорганизациях Ростовской области выросло на 36%

В 2026 году количество бюджетных мест в медицинских организациях Ростовской области достигло 2,2 тыс., что на 36% больше, чем в 2020 году, когда показатель составлял 1,4 тыс. мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В рамках программы по развитию здравоохранения региона власти ставят задачу к 2030 году увеличить набор студентов в медицинские колледжи и техникумы до 2,7 тыс. человек ежегодно. Как подчеркнула заместитель губернатора Олеся Старжинская, эта цель является достижимой и находится под постоянным контролем.

При этом, как отмечают в ведомстве, несмотря на расширение количества бюджетных мест в медицинских учебных заведениях, конкурс на поступление остается стабильно высоким. Региональные власти делают акцент не только на количественном, но и на качественном показателе — гарантированном трудоустройстве выпускников.

Ключевым инструментом решения кадрового вопроса становится целевое обучение. Медицинские учреждения все активнее участвуют в подготовке будущих специалистов, заключая договоры с абитуриентами. По словам главврача ЦГБ им. Семашко Дмитрия Сизякина, наблюдается положительная динамика: если два года назад лишь 11% выпускников приходили работать в государственные медучреждения, то в 2025 году показатель вырос до 14%, а к 2026 году прогнозируется увеличение до 26%.

Наталья Белоштейн