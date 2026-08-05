Донская винодельня установила рекорд по минимальному содержанию диоксида серы

Ростовская винодельня «Дача Сердюка» получила сертификат «Продукция органического производства» и стала первым в регионе официально подтвержденным производителем органического вина. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на главного винодела хозяйства Алексея Сердюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Винодельню включили в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а выпускаемые вина получили право маркировки государственным знаком «Органик». Документ подтверждает, что при выращивании винограда и изготовлении вина не применяются синтетические удобрения, пестициды и ГМО.

Помимо этого, предприятие установило рекорд по минимальному содержанию диоксида серы. Отмечается, что инициатива сертификации исходила от Роскачества. В мае представители ведомства приехали на производственную площадку, взяли пробы почвы и образцы готовой продукции.

Виноградники «Дачи Сердюка» заложены в 2014 году в Усть-Донецком районе Ростовской области. Здесь возделываются сорта Красностоп Золотовский, Каберне Совиньон, Саперави, Сибирьковый и Ркацители. С 2,5 га ежегодно собирают около 18 т винограда, что соответствует примерно 15 тыс. бутылок.

Константин Соловьев