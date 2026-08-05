На Кубани начали выплачивать компенсации пострадавшим при атаке БПЛА под Геленджиком

Власти Геленджика начали перечислять единовременные выплаты пострадавшим и родственникам погибших в результате атаки БПЛА на село Архипо-Осиповка. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, специалисты управления социальной защиты помогают семьям подготовить документы для оформления выплат. Власти, отметил мэр, стараются сократить число организационных вопросов для людей, которые продолжают переживать последствия произошедшего. Первые средства уже поступили на счета получателей.

Семьям погибших предусмотрена выплата в размере более 1,5 млн руб. Пострадавшие получат по 313,5 тыс. руб. или 627 тыс. руб. — в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Атака произошла 3 августа. По последним данным, погибли семь человек, в том числе четверо детей, еще 58 человек получили травмы. Среди пострадавших — 12 несовершеннолетних. В медицинские учреждения были доставлены 21 человек. В числе погибших и пострадавших оказались жители других регионов, находившиеся на отдыхе в Геленджике.

Вячеслав Рыжков