В минэкономразвития Дона рассказали о реализации программы импортозамещения

В Ростовской области реализуется региональный план импортозамещения на 2025–2030 годы, утвержденный распоряжением правительства области. Особое внимание уделяется машиностроительной отрасли — одному из ключевых секторов промышленности области. Об «Ъ-Ростов» заявили в пресс-службе донского минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2024 году ГК «Ростсельмаш» завершила проекты с общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей. В их числе — строительство нового тракторного завода, организация производства автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, а также сельскохозяйственной и коммунальной техники в Таганроге.

В 2025 году ООО «Азов-Тэк» реализовало проект по увеличению выпуска легкосплавных автомобильных дисков вдвое — с 500 тыс. до 1 млн штук.

Параллельно ряд предприятий осваивает новую номенклатуру продукции и технологии для замещения импортных компонентов. В частности, ООО «Сальсксельмаш» совместно с белорусским МТЗ налаживает серийное производство фронтальных погрузчиков, интегрированных в архитектуру тракторов Belarus.

Константин Соловьев