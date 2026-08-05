Экс-чиновнице скостили срок

Бывшей сотруднице администрации города Шахты Ростовской области Наталье Демидовой назначено пять лет девять месяцев колонии за участие в мошеннической схеме. По версии следствия, граждане при участии чиновницы безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам удовлетворял такие иски. При первом рассмотрении госпожа Демидова была приговорена к шести годам колонии, однако апелляционная инстанция отменила приговор. Повторное рассмотрение дела завершилось назначением чуть более мягкого срока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Новочеркасский городской суд Ростовской области признал бывшую сотрудницу администрации города Шахты Наталью Демидову виновной в покушении на мошенничество при получении выплат, в мошенничестве при получении выплат, а также в соучастии в служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ). Ей назначено пять лет девять месяцев колонии общего режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в суде.

По версии следствия, схема по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков, действовала в 2018–2021 годах. Юрист Анна Прудченко убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю переселения из ветхого жилья. Когда пенсионерки предоставляли ей пакет документов, юрист передавала бумаги сотруднице администрации города Шахты Наталье Демидовой, которая писала заявления и направляла в суд на рассмотрение. Иски попадали судье Сергею Шаму, который их удовлетворял, утверждают следователи.

«Фактически же собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. Ущерб, причиненный бюджету в результате действий мошеннической схемы, оценивается в 70 млн руб.»,— рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

С ноября 2022 года по июль 2023-го Наталья Демидова находилась в СИЗО, с июля по 15 ноября 2023 года — под домашним арестом. По истечении срока назначенной меры пресечения Наталья Демидова дала подписку о невыезде. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, экс-чиновница признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ее судили отдельно от других предполагаемых участников схемы.

В сентябре 2025 года Новочеркасский городской суд Ростовской области назначил Наталье Демидовой шесть лет колонии общего режима. После оглашения приговора осужденная была взята под стражу в зале суда. Защита Натальи Демидовой не согласилась с решением. Ее адвокат Сергей Овсеенко отметил в апелляционной жалобе, поданной в Ростовский областной суд, что по некоторым эпизодам дела сроки привлечения к уголовной ответственности уже истекли.

Также адвокат заявил, что все действия Демидовой «были охвачены единым умыслом и образуют единый состав», поэтому их необходимо квалифицировать как пособничество в мошенничестве при получении выплат (ст. 33; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Защитник попросил прекратить уголовное преследование экс-чиновницы по одним эпизодам, и оправдать — по другим.

Изучив приговор, Ростовский облсуд обнаружил, что Новочеркасский горсуд допустил ряд нарушений при вынесении решения. Дело было отправлено на повторное рассмотрение.

Наталью Демидову отпустили из-под стражи, сохранив ранее действовавшую в отношении нее подписку о невыезде. Новое рассмотрение дела продолжалось с ноября 2025 года. После оглашения обвинительного приговора фигурантку снова взяли под стражу.

Приговор основной группе обвиняемых по делу был оглашен в апреле 2026 года Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону. Экс-судья Шахтинского городского суда Сергей Шам был приговорен к семи годам колонии общего режима и к штрафу 1 млн руб. Еще 13 подсудимых в зависимости от степени участия признаны виновными либо в мошенничестве при получении выплат, либо в покушении на него (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2). Каждому из них назначены условные сроки от полутора до трех лет.

Кристина Федичкина