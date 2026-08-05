В Ростове с торгов продают федеральные земельные участки за 40 млн рублей

ПАО «Дом.РФ» выставило на торги четыре земельных участка, находящихся в федеральной собственности в Ростове-на-Дону. Цена лота составляет 40,2 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В извещении о проведении торгов указывается, что участки расположены в Железнодорожном районе и могут использоваться под строительство складов, магазинов или деловых управлений. Общая площадь земель составляет почти 20 тыс. кв. м. Обременений на участки нет.

Заявки на участие в торгах принимаются с 5 августа по 7 сентября 2026 года. Сам аукцион пройдет 11 сентября. Шаг аукциона составляет 1%, задаток — 4 млн руб. Форма подачи предложений о цене открытая.

Наталья Белоштейн