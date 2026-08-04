МВД Испании: в Сеуте осталось 2 тыс. мигрантов

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что из 72 тыс. мигрантов, проникших в эксклав Сеута, 70 тыс. уже отправлены обратно в Марокко. Издание El Pais цитирует министра, который заявил, что все европейские партнеры признали «эффективность» работы правительства Испании в урегулировании миграционного кризиса в Сеуте.

Заявления были сделаны господином Гранде-Марлаской на экстренном совещании министров внутренних дел стран ЕС в связи с миграционным кризисом в Сеуте. Участники встречи договорились о принятии срочных мер по укреплению внешних границ ЕС и реформированию систем раннего оповещения, чтобы не допустить повторения кризиса. По итогам участники совещания официально выразили поддержку Испании, признав Сеуту внешней границей всего Евросоюза, требующей коллективной защиты.

Массовое проникновение мигрантов в Сеуту с территории Марокко началось в ночь на 30 июля. Для противодействия им Испания задействовала армию. Одним из следствий миграционного кризиса стал политический конфликт между Испанией и рядом европейских стран, обрушившихся на испанских социалистов за попустительство нелегалам. В свою очередь, испанский премьер Педро Санчес упрекнул партнеров по ЕС в отсутствии солидарности. Эти разногласия и было призвано решить совещание министров в Брюсселе.

Алена Миклашевская