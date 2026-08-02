Мигранты ушли, обида осталась
Испания упрекнула ряд стран ЕС в отсутствии солидарности
Евросоюз 4 августа проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда в конце прошлой недели разом просочились более 50 тыс. мигрантов из Марокко. Львиная доля вернулась обратно добровольно, сообщили в выходные в Мадриде. Но неприятный осадок у испанцев остался, причем не столько от наплыва нелегалов, сколько от реакции на кризис европейских союзников. Как написал в своем письме руководству ЕС испанский премьер Педро Санчес, атака на Испанию противоречит принципам солидарности.
Уже к субботе массовый наплыв мигрантов со стороны Марокко на территорию испанских городов Сеута и Мелилья в Северной Африке, кадры которого облетели днем ранее весь мир, прекратился. По данным испанских властей, еще к 18:00 пятницы в Марокко добровольно вернулись около 48 тыс. человек из более чем 50 тыс., добравшихся вплавь до испанской территории. Хотя власти самой Сеуты оценили численность просочившихся к ним нелегалов в 60 тыс.
Так или иначе, в ночь на субботу потоки мигрантов, пересекающих границу с Сеутой, иссякли, поскольку полиция установила плавучий барьер длиной 500 метров у границы с Марокко. Впрочем, вся история не обошлась бескровно: Испания подтвердила гибель по меньшей мере 67 человек при попытке пересечения границы. Некоторые утонули, другие погибли под обломками волнореза, третьи — в давке при попытке выбраться на сушу по стене, на которой сооружен пограничный забор.
Но, пожалуй, самым заметным результатом миграционного кризиса, пусть уже преодоленного, стал политический конфликт между Испанией и рядом европейских стран, решивших обрушиться на испанских социалистов за попустительство нелегалам.
Пуще всех на Санчеса обрушились власти Италии (см. “Ъ” от 1 августа), а уже в ночь на субботу Рим объявил о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией на месяц.
И это несмотря на то, что Сеута и Мелилья попадают под действие особых правил шенгенской зоны, которые препятствуют дальнейшему перемещению внутри зоны.
Одновременно с этим итальянцы не преминули цинично воспользоваться событиями у соседей в своих предвыборных целях (в 2027 году в Италии пройдут парламентские выборы). «Это модель Санчеса, которая так нравится итальянским левым»,— отметили в крайне правой партии Джорджи Мелони «Братья Италии» под размещенной в соцсетях фотографией мигрантов, мчащихся по улицам Сеуты.
Воспользовался моментом и президент США Дональд Трамп, известный своей жесткой миграционной политикой. «Знаете, я увидел вчера, что происходит в Испании, и посмотрел на катастрофу. Это выглядит как вторжение сотен тысяч людей. И то же самое случится с нами, если республиканцев не выберут. Только еще хуже»,— сгустил краски глава Белого дома.
К слову, в Сеуте даже появилась любопытная теория заговора — мол, сам Трамп приложил руку к созданию миграционного кризиса в Испании, чтобы отомстить Педро Санчесу за резкое сопротивление военным действиям США в Иране. Хотя предположения о том, что к кризису скорее причастны власти Марокко, посылающие тем самым сигнал недовольства Мадриду за недавний визит премьера в недружественный марокканцам Алжир, оказались куда более популярной версией.
Между тем в Европе призыв итальянского премьера Джорджи Мелони и членов ее коалиции исключить Испанию на время из шенгенской зоны свободного передвижения открыто поддержали и некоторые другие страны ЕС.
Например, Финляндия, министр внутренних дел которой Мари Рантанен обвинила Испанию в неспособности «защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения» и сочла, что «все европейские страны должны поддержать предложение Мелони».
1 августа официальные лица, представляющие страны ЕС, и эксперты пограничного агентства Frontex провели встречу, чтобы понять, как быть и чем помочь Испании. Но и там в адрес властей в Мадриде прозвучало немало критических ноток — уже от Дании, Польши и Швеции.
В итоге у Педро Санчеса сдали нервы. В тот же день он написал гневное письмо, направив его главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антонио Коште и премьер-министру Ирландии (он председательствует сейчас в ЕС) Мишелю Мартину.
Во-первых, он отметил, что после вмешательства армии, «предотвратившего любое несанкционированное дальнейшее движение в сторону континентальной Европы», «практически все» мигранты были возвращены в Марокко.
А во-вторых, посетовал на те страны, которые вместо поддержки и солидарности в связи с событиями в Сеуте предпочли атаковать Испанию. «Такое отношение, движимое предрассудками, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами, противоречит европейскому праву, гуманитарному праву и принципам солидарности, которые нас объединяют»,— подчеркнул испанский премьер.
И тут же отпустил явную шпильку в адрес Рима, подчеркнув, что Испания «по данным Frontex, является одной из наименее проницаемых внешних границ Европейского союза с числом нелегальных въездов вдвое меньшим, чем, например, в Италии за последние годы (2021–2026)».
Нынешний всплеск притока нелегалов Мадрид связал с недавним решением Верховного суда Испании, постановившего, что лица, перехваченные в море при попытке въезда в Сеуту или Мелилью, не могут быть немедленно возвращены обратно в соответствии со специальными правилами. Как сочли испанские власти, этим решением воспользовались контрабандисты.
Несмотря на то что кризис уже миновал, в Евросоюзе решили обсудить то, как избежать повторения подобных событий в будущем.
4 августа министры внутренних дел стран ЕС соберутся на экстренную встречу, объявили в Брюсселе в выходные. Одной из главных, хотя и негласных задач наверняка будет восстановление единства и солидарности внутри союза, которые нынешние события в Сеуте заметно подорвали.