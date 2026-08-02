Мигранты ушли, обида осталась

Евросоюз 4 августа проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда в конце прошлой недели разом просочились более 50 тыс. мигрантов из Марокко. Львиная доля вернулась обратно добровольно, сообщили в выходные в Мадриде. Но неприятный осадок у испанцев остался, причем не столько от наплыва нелегалов, сколько от реакции на кризис европейских союзников. Как написал в своем письме руководству ЕС испанский премьер Педро Санчес, атака на Испанию противоречит принципам солидарности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Испанские военные конвоируют нелегальных мигрантов, пробравшихся на территорию Сеуты (1 августа 2026 года) Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Испанские военные конвоируют нелегальных мигрантов, пробравшихся на территорию Сеуты (1 августа 2026 года) Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Уже к субботе массовый наплыв мигрантов со стороны Марокко на территорию испанских городов Сеута и Мелилья в Северной Африке, кадры которого облетели днем ранее весь мир, прекратился. По данным испанских властей, еще к 18:00 пятницы в Марокко добровольно вернулись около 48 тыс. человек из более чем 50 тыс., добравшихся вплавь до испанской территории. Хотя власти самой Сеуты оценили численность просочившихся к ним нелегалов в 60 тыс.

Так или иначе, в ночь на субботу потоки мигрантов, пересекающих границу с Сеутой, иссякли, поскольку полиция установила плавучий барьер длиной 500 метров у границы с Марокко. Впрочем, вся история не обошлась бескровно: Испания подтвердила гибель по меньшей мере 67 человек при попытке пересечения границы. Некоторые утонули, другие погибли под обломками волнореза, третьи — в давке при попытке выбраться на сушу по стене, на которой сооружен пограничный забор.

Но, пожалуй, самым заметным результатом миграционного кризиса, пусть уже преодоленного, стал политический конфликт между Испанией и рядом европейских стран, решивших обрушиться на испанских социалистов за попустительство нелегалам.

Пуще всех на Санчеса обрушились власти Италии (см. “Ъ” от 1 августа), а уже в ночь на субботу Рим объявил о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией на месяц.

И это несмотря на то, что Сеута и Мелилья попадают под действие особых правил шенгенской зоны, которые препятствуют дальнейшему перемещению внутри зоны.

Одновременно с этим итальянцы не преминули цинично воспользоваться событиями у соседей в своих предвыборных целях (в 2027 году в Италии пройдут парламентские выборы). «Это модель Санчеса, которая так нравится итальянским левым»,— отметили в крайне правой партии Джорджи Мелони «Братья Италии» под размещенной в соцсетях фотографией мигрантов, мчащихся по улицам Сеуты.

Воспользовался моментом и президент США Дональд Трамп, известный своей жесткой миграционной политикой. «Знаете, я увидел вчера, что происходит в Испании, и посмотрел на катастрофу. Это выглядит как вторжение сотен тысяч людей. И то же самое случится с нами, если республиканцев не выберут. Только еще хуже»,— сгустил краски глава Белого дома.

К слову, в Сеуте даже появилась любопытная теория заговора — мол, сам Трамп приложил руку к созданию миграционного кризиса в Испании, чтобы отомстить Педро Санчесу за резкое сопротивление военным действиям США в Иране. Хотя предположения о том, что к кризису скорее причастны власти Марокко, посылающие тем самым сигнал недовольства Мадриду за недавний визит премьера в недружественный марокканцам Алжир, оказались куда более популярной версией.

Между тем в Европе призыв итальянского премьера Джорджи Мелони и членов ее коалиции исключить Испанию на время из шенгенской зоны свободного передвижения открыто поддержали и некоторые другие страны ЕС.

Например, Финляндия, министр внутренних дел которой Мари Рантанен обвинила Испанию в неспособности «защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения» и сочла, что «все европейские страны должны поддержать предложение Мелони».

1 августа официальные лица, представляющие страны ЕС, и эксперты пограничного агентства Frontex провели встречу, чтобы понять, как быть и чем помочь Испании. Но и там в адрес властей в Мадриде прозвучало немало критических ноток — уже от Дании, Польши и Швеции.

В итоге у Педро Санчеса сдали нервы. В тот же день он написал гневное письмо, направив его главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антонио Коште и премьер-министру Ирландии (он председательствует сейчас в ЕС) Мишелю Мартину.

Во-первых, он отметил, что после вмешательства армии, «предотвратившего любое несанкционированное дальнейшее движение в сторону континентальной Европы», «практически все» мигранты были возвращены в Марокко.

А во-вторых, посетовал на те страны, которые вместо поддержки и солидарности в связи с событиями в Сеуте предпочли атаковать Испанию. «Такое отношение, движимое предрассудками, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами, противоречит европейскому праву, гуманитарному праву и принципам солидарности, которые нас объединяют»,— подчеркнул испанский премьер.

И тут же отпустил явную шпильку в адрес Рима, подчеркнув, что Испания «по данным Frontex, является одной из наименее проницаемых внешних границ Европейского союза с числом нелегальных въездов вдвое меньшим, чем, например, в Италии за последние годы (2021–2026)».

Нынешний всплеск притока нелегалов Мадрид связал с недавним решением Верховного суда Испании, постановившего, что лица, перехваченные в море при попытке въезда в Сеуту или Мелилью, не могут быть немедленно возвращены обратно в соответствии со специальными правилами. Как сочли испанские власти, этим решением воспользовались контрабандисты.

Несмотря на то что кризис уже миновал, в Евросоюзе решили обсудить то, как избежать повторения подобных событий в будущем.

4 августа министры внутренних дел стран ЕС соберутся на экстренную встречу, объявили в Брюсселе в выходные. Одной из главных, хотя и негласных задач наверняка будет восстановление единства и солидарности внутри союза, которые нынешние события в Сеуте заметно подорвали.

Наталия Портякова