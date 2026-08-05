Гастрономия на высоте

«Роза Хутор» запускает новые кулинарные форматы в горах

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Курорт «Роза Хутор» запустил серию новых гастрономических форматов — ужины под открытым небом на высоте 1,1 тыс. м, шеф-тейблы с кухней горных регионов мира и пикники на высоте более 2 тыс. м.

На панорамной площадке в Горной Олимпийской деревне теперь проводят ужины под открытым небом. Шеф-повара готовят блюда на высоте 1,1 тыс. м над уровнем моря и по желанию гостей рассказывают об их концепции и процессе приготовления.

Гостям подают местные сыры с краснополянским медом, суджук, бастурму, свежие овощи, маринованные баклажаны с гранатовым соусом и ароматным сыром, татаки из телятины с зеленым салатом и копченым сулугуни, филе морской форели с цукини и соусом армин, другие блюда. Авторское меню для гастрономических ужинов разработал шеф-повар ресторанов «Дичъ» и «Груша» Армен Ирицян.

«Представьте: спускающиеся на горы сумерки. Жарится каре оленя, в соседнем казане в бульоне из белых грибов варится эларджи, в которую постепенно добавляется сыр сулугуни и замешивается до состояния густой, очень тягучей массы. Блюдо поливается ароматным соусом с розмарином и черкесской грушей. И все это под звездным небом. Это вкусно, красиво, это искусство, которое никогда не будет похоже на прошлый раз»,— уверен Армен Ирицян. Продолжительность такого ужина составляет три часа, мероприятие проводится по предварительному заказу для компаний от двух человек.

Еще один формат — шеф-тейблы в ресторане «Груша», который находится в Горной Олимпийской деревне. Каждый гость может увидеть приготовление блюд высокой кухни на специальном гриль-столе. Для таких ужинов в «Груше» разработаны три сет-меню: «Кавказ», «Гималаи» и «Альпы». В кавказский сет входят риет из барабули и салат с копченым утиным филе с кремом из томатов и регана (фиолетовый базилик). Меню «Гималаи» включает рапаны с белыми грибами в глазури с имбирем и чили, язычки ягненка в устричном соусе и другие блюда. Сет «Альпы» — фуа-гра на бриоши и филе оленины с печеной свеклой.

Ресторан «Высота 2320» организует пикники под открытым небом на высоте более 2 тыс. м. В меню, разработанном шеф-поваром Рустамом Джураевым, вошли шаурма с говядиной, мясо для которой томится более восьми часов, профитроли с копченой местной рыбой и тартаром из огурца, ассорти из свежих сыров — чанах, адыгейский, чечил — с сотами свежего горного меда и другие блюда.

«На курорте проложено много километров пеших троп, гулять по которым можно целый день. После прогулки приятно передохнуть и перекусить на свежем воздухе. Формат пикника позволяет избавить гостя от заботы о еде — его уже ждет подготовленная площадка с готовыми блюдами»,— отмечает Рустам Джураев.

Гастрономическую программу дополняют дегустационные сеты ресторана «Дичъ» — гости могут попробовать авторские блюда из дичи, рыбы, морепродуктов и дикоросов (дикорастущих съедобных растений).

Вечера с шеф-поварами и пикники в горах проводят на курорте каждую субботу, а также по индивидуальному заказу в любые даты.

В конце августа «Роза Хутор» выступит организатором большого гастрономического фестиваля, который объединит горные курорты региона и познакомит гостей с современной кухней Кавказа. Фестиваль проходит на курорте с 2021 года: за пять лет его посетили более 60 тыс. человек.

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