«Полностью проблему недобросовестных специалистов это не решит»

С 1 сентября 2026 года в России нутрициологию официально включат в номенклатуру медицинских специальностей. Основанием для этого является приказ Минздрава РФ №436н от 14 мая 2026 года, в соответствии с которыми должность «нутрициолог» закрепляется за специалистами с профильным образованием для работы в медучреждениях. Специалисты без образования не смогут называть себя медицинскими нутрициологами в штате клиник, но сохраняют право заниматься информационным просвещением, обучением принципам здорового питания и сопровождением образа жизни вне рамок оказания медуслуг. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказала врач-нутрициолог, врач-эксперт по ультразвуковой диагностике лаборатории «Инвитро» Олеся Ступак.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Новый приказ Минздрава не только вводит специализацию "нутрициолог" в номенклатуру должностей медработников, но и устанавливает квалификационные требования к таким специалистам. И для страны в целом, и для Ростовской области, в частности, это более чем актуально. В последние годы увеличилось количество людей, которые называют себя "нутрициологами без медицинской подготовки". Но такой специалист должен иметь медицинское образование. Особенно важно это, когда речь идет о пациентах с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ . Для них рекомендации по питанию должны даваться с учетом клинической картины, лабораторных показателей и возможных противопоказаний. Все это требует медицинских знаний.

Главная задача — безопасность пациентов. И стандартизация профессии способствует эффективному решению этой задачи.

Появляются четкие требования к специалистам, работающим в медорганизациях. Это позволит повысить качество консультирования и ответственность за рекомендации.

Без подобных изменений рынок продолжал бы оставаться неоднородным: наряду с квалифицированными специалистами работали бы люди без необходимой медицинской подготовки, использующие недоказательные методики, предлагающие универсальные диеты и необоснованные схемы коррекции питания. Все это увеличивает риск поздней диагностики заболеваний и ухудшения состояния пациентов.

Так что, вступление в силу приказа Минздрава — важный шаг в борьбе с непрофессиональными нутрициологами. Но, к сожалению, такое решение не является универсальным. Новые требования позволят лучше регулировать работу нутрициологов именно в системе здравоохранения и сделают профессию более понятной. Пациентам станет проще ориентироваться: если врач-нутрициолог работает в медицинской организации, значит, он должен соответствовать установленным квалификационным требованиям и, наверное, такому специалисту можно доверять. Однако полностью проблему недобросовестных специалистов это не решит.

Необходим комплекс мер, предполагающий работу в нескольких направлениях. Во-первых, обязательное информирование населения о том, чем отличается врач-диетолог, медицинский нутрициолог и консультант по здоровому питанию.

Во-вторых, постоянное совершенствование системы непрерывного медобразования и повышения квалификации специалистов. В-третьих, внедрение мультидисциплинарного подхода, когда с пациентом работают несколько врачей, а также специалисты по лечебной физкультуре. В-четвертых, постоянный контроль за недостоверной рекламой и распространением псевдомедицинских рекомендаций в интернете.

По моему мнению, такой подход будет работать, поскольку отвечает главному принципу системы здравоохранения, что любые изменения должны ставить во главу угла защиту прав, безопасности и качества жизни пациентов».