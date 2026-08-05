Ставрополье собрало 8,8 млн тонн зерна к завершению жатвы

Аграрии Ставропольского края убрали более 2,1 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет около 95% всей уборочной площади. Валовой сбор достиг 8,8 млн т, а средняя урожайность составила 41,8 ц/га. Такие предварительные итоги уборочной кампании привел губернатор Владимир Владимиров, отметив, что жатва в регионе близится к завершению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Уборочная кампания в крае стартовала в конце июня. Всего в 2026 году сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам предстояло убрать около 2,2 млн га озимых пшеницы, ячменя и гороха. Уже в начале июля Ставрополье первым на Северном Кавказе преодолело рубеж в 1 млн т зерна, а спустя неделю намолот превысил 2,8 млн т. К середине сезона аграрии обмолотили более половины площадей, собрав свыше 5,1 млн т зерна, после чего темпы уборки сохранились благодаря устойчивой сухой погоде.

По данным главы региона, одновременно с завершением уборки власти начинают подготовку к осеннему комплексу полевых работ. Министерству сельского хозяйства края поручено обеспечить постоянный контроль за наличием семенного материала, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений, чтобы хозяйства смогли своевременно провести сев озимых под урожай следующего года. Аналогичные поручения губернатор давал и в начале жатвы, когда особое внимание уделялось обеспечению сельхозпроизводителей топливом и работе уборочной техники.

Одновременно продолжается финансирование агропромышленного комплекса. На поддержку сельхозпроизводителей в бюджете Ставропольского края на 2026 год предусмотрено 5 млрд руб. Из этой суммы, по словам Владимира Владимирова, хозяйства уже получили 2,8 млрд руб. Средства направляют на проведение сезонных полевых работ, закупку материально-технических ресурсов и поддержание финансовой устойчивости предприятий.

Несмотря на высокий валовой сбор, нынешний результат пока уступает прошлогоднему рекорду. В 2025 году Ставропольский край завершил жатву с историческим максимумом — 10,031 млн т зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы при средней урожайности 44,2 ц/га. Тогда власти называли кампанию лучшей за всю историю региона. В нынешнем сезоне до завершения уборки остается около 5% площадей, поэтому окончательные показатели еще могут увеличиться, однако уже сейчас край остается одним из крупнейших производителей зерна в России и традиционно входит в число лидеров страны по валовому сбору озимой пшеницы.

Станислав Маслаков