Подрядчики сорвали ремонт двух районных больниц Ростовской области

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года были расторгнуты контракты на капитальный ремонт двух медицинских учреждений. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы развития здравоохранения, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из документа, прекращены контракты на капитальный ремонт врачебной амбулатории в слободе Верхнегреково Кашарского района, а также участковой больницы в поселке Гигант Сальского района. В обоих случаях подрядные организации не выполнили принятые обязательства.

Одновременно в отчете отмечается низкая строительная готовность ряда объектов здравоохранения. Так, готовность стационара Центральной районной больницы Аксайского района составляет 1%, капитального ремонта здания поликлиники ЦГБ Донецка — 5,6%, поликлиники ЦГБ Гуково — 6,1%, здания участковой больницы в поселке Тарасовский — 7,7%, врачебной амбулатории в хуторе Маркин — 11,9%.

Вместе с тем работы на ряде объектов уже завершены. В частности, закончены капитальные ремонты поликлиники №1 городской больницы Новочеркасска, терапевтического отделения ЦРБ Дубовского района и нескольких фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжается реконструкция Центральной городской больницы Азова, а также строительство и ремонт других объектов первичного звена здравоохранения.

Согласно отчету, большинство мероприятий программы должно быть завершено до конца 2026 года. При этом региональные власти не прогнозируют рисков недостижения целевых показателей.

Валерий Климов