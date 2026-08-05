Франция отказала в визе двум кандидатам на место генконсула России в Марселе

Франция на протяжении трех лет не выдает визу дипломату, который должен работать в генеральном консульстве России в Марселе, рассказал генконсул Станислав Оранский. По его словам, французские власти отказали в визе уже двум кандидатам на место российского генконсула.

«Четыре сотрудника сидят в ожидании виз, чтобы выехать в командировку. Один из них — дипломат, трое — технические сотрудники... Консул-советник, ожидает визу уже три года»,— сообщил «РИА Новости» господин Оранский.

Российская сторона направила на согласование уже третью кандидатуру на место нового генконсула РФ в Марселе. «Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение... Ответа пока не поступало»,— добавил Станислав Оранский.

В феврале 2025 года на территорию генконсульства России в Марселе бросили три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. Никто не пострадал. Были задержаны двое французских исследователей — 48-летний Василь Эресаню и 59-летний Жорж Ситья. Они объяснили свой поступок несогласием с действиями России на Украине. Изначально суд приговорил обоих к восьми месяцам лишения свободы с правом отбывать наказание под домашним арестом, но затем заменил срок Эресаню на условный. В МИД Франции осудили нападение. В ноябре Станислав Оранский заявил, что власти Марселя сняли охрану с генконсульства РФ.