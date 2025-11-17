Дипломат Оранский заявил, что власти Марселя сняли охрану с генконсульства РФ

Власти Марселя сняли охрану с генконсульства России в городе, заявил «РИА Новости» генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. В конце февраля на территорию консульства бросили три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались.

Раньше генконсульство РФ охранялось с помощью объезда патрульной машины, однако сейчас здание полностью исключили из объектов охраны, заявил дипломат. По его словам, такое решение отражает официальную позицию властей Франции.

«Ситуация лучше не становится. Как вы знаете, одного из нападавших полностью оправдали, спустя некоторое время обвинения с него были сняты. Для нас это было очень странно. Случись подобное, допустим, с консульством США, реакция и решение суда было по совершенно другим, это понятно»,— сказал Станислав Оранский.

Нападение на генконсульство РФ в Марселе произошло 24 февраля. Пострадавших в результате взрыва пластиковых бутылок не было. Как выяснилось, нападение организовали двое французских исследователей — 48-летний Василь Эресаню и 59-летний Жорж Ситья. Они объяснили свой поступок желанием выразить несогласие с действиями властей РФ по случаю годовщины начала боевых действий на Украине.

Изначально суд приговорил обоих к восьми месяцам лишения свободы с правом отбывать наказание под домашним арестом, но затем заменил срок Василю Эресаню на условный. В МИД Франции осудили нападение на российское генконсульство, а господин Оранский заявил, что Россию возмутило «непропорционально мягкое» наказание для двух французов.