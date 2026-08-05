В Белой Калитве ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Белой Калитве. Объект располагался на территории одного из садоводческих товариществ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли более 40 кг наркосодержащих веществ, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, химические вещества и прекурсоры.

Уголовное дело возбуждено в отношении троих участников преступной группы по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Троим задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности группы, продолжаются.

Константин Соловьев