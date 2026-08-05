Число подростков с наркозависимостью в Ростовской области сократилось на 10%

По итогам 2025 года под диспансерным наблюдением в Ростовской области находились 184 несовершеннолетних с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Это на 10,2% меньше, чем годом ранее, когда под наблюдением состояли 205 подростков. В 2023 году их число достигало 257. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Одновременно число несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, связанные с наркотиками, сократилось с 96 человек в 2024 году до 68 в 2025 году, или почти на 30%. При этом количество подростков, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось с 32 до 34 человек.

Согласно отчету, уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков снизился до 58,8 случая на 100 тыс. детско-подросткового населения против 73,8 годом ранее и 92 — в 2023 году.

Вместе с тем исследование наркоситуации в Ростовской области показывает, что проблема распространения наркотиков среди молодежи сохраняет актуальность. По данным регионального доклада, 39% подростков в возрасте от 14 до 17 лет сообщили, что хотя бы однажды получали предложение попробовать наркотики. При этом среди всех возрастных групп доля респондентов, сталкивавшихся с такими предложениями, за год снизилась с 44% до 37%.

По данным правительства Ростовской области, количество состоящих на учете наркопотребителей в регионе сокращается на протяжении последних трех лет, а число участников незаконного оборота наркотиков в 2025 году уменьшилось почти на 30%. Одновременно правоохранительные органы изъяли около 2 т наркотических средств — в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

Валерий Климов