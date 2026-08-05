В Краснодарском крае на 13% выросли поступления от акцизов на алкоголь

Поступления от акцизов на алкогольную продукцию в бюджет Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года превысили 7,3 млрд руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, рост налоговых поступлений сопровождается увеличением объемов производства. За шесть месяцев в крае было выпущено более 687 млн л алкогольной продукции, что на 2,7% превышает показатель прошлого года. Около 570 млн л пришлось на вино и крепкие алкогольные напитки, остальной объем — на пиво и напитки на его основе.

Руководитель департамента Роман Куринный заявил, что увеличение акцизных поступлений свидетельствует о росте прозрачности регионального алкогольного рынка. По его словам, дополнительные доходы бюджета направляются на финансирование социальных проектов и развитие инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков