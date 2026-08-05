Кубань вошла в число регионов — лидеров по внутреннему туризму

Внутренний туристический поток в России по итогам января—июня 2026 года увеличился на 4,3%, а въездной туризм вырос на 20,1%. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Краснодарский край занял второе место среди регионов России по числу туристических поездок с показателем 4,2 млн. Ростовская область вошла в первую десятку регионов-лидеров с 864 тыс. поездок. Первое место сохранила Москва с показателем 6,4 млн поездок, далее следуют Московская область и Санкт-Петербург — по 3,3 млн.

По словам Дмитрия Чернышенко, развитие туристической инфраструктуры и расширение маршрутной сети способствовали увеличению общего числа туристических поездок по стране до 43,2 млн за первое полугодие. Он отметил, что вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП России по итогам прошлого года превысил 3%, а рост въездного туризма свидетельствует о повышении международной привлекательности страны.

Количество поездок иностранных граждан в Россию за шесть месяцев превысило 2,5 млн. Наиболее высокие темпы роста въездного туризма зафиксированы в регионах Дальнего Востока и Сибири, включая Магаданскую и Амурскую области, Забайкальский край, Бурятию, Пермский край, Марий Эл, Владимирскую и Курганскую области, Чувашию и Хакасию.

Максим Решетников отметил, что структура туристических предпочтений меняется: растет популярность курортов Северного Кавказа, Поволжья, Золотого кольца, Северо-Запада и Урала. По его словам, отмена виз с Китаем способствовала значительному росту числа иностранных туристов на Дальнем Востоке, а Анапа после снижения показателей в прошлом году демонстрирует восстановление туристического потока.

Ранее, в начале июля, Дмитрий Чернышенко сообщал, что за январь—май 2026 года Краснодарский край принял 3,2 млн туристических поездок. Больше за этот период было зафиксировано только в Москве, где турпоток составил 5,2 млн поездок.

Вячеслав Рыжков