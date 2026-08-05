На Ставрополье за месяц потушили 500 природных пожаров с ущербом в 28 млн рублей

Ставропольский край переживает напряженный пожароопасный сезон: с начала июля региональное главное управление МЧС России зафиксировало порядка 500 очагов возгорания на открытых ландшафтах. Столь масштабная волна огненных инцидентов стала одним из поводов для введения в крае особого противопожарного режима, действующего с 1 июля 2026 года, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Наиболее серьезные последствия повлекли 18 случаев, когда стихия вышла за пределы природных территорий и перекинулась на посевы. Совокупные потери аграриев, по данным ведомства, превысили 28 млн руб. — сумма, наглядно демонстрирующая экономическую угрозу, которую несут ландшафтные пожары для одного из ключевых сельскохозяйственных регионов страны.

Введенный режим предполагает широкий перечень ограничений. Под запретом оказались разведение костров и использование открытого огня на землях любых категорий — включая приусадебные и дачные участки. Сжигание сухой растительности, бытового мусора и стерни также недопустимо. Запрещено проведение пожароопасных работ под открытым небом, хранение на придомовых территориях емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Въезд автотранспорта в лесные массивы и пребывание граждан в лесах существенно ограничены.

Нарушителям грозит административное взыскание. Размер санкций варьируется в зависимости от правового статуса виновного: рядовые граждане заплатят не менее 10 тыс. руб., должностные лица — от 30 тыс. руб., индивидуальные предприниматели — от 60 тысяч, а организации рискуют получить штраф от 400 тыс. руб.

Региональное управление МЧС обращается к жителям и туристам с призывом неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении очага возгорания необходимо незамедлительно сообщать об этом по номерам экстренных служб: 101 или 112.

Станислав Маслаков