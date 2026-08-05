В Самарской области открыли консультационные пункты службы занятости для работников склада Wildberries

Для работников сортировочно-логистического центра Wildberries в Самарской области открыли консультационные пункты службы занятости. Об этом сообщает минтруд Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Консультационные пункты работают в двух местах: на повороте с трассы М5 на Новосемейкино и на ул. Школьной, 1 в пгт. Новосемейкино.

В министерстве в качестве мер поддержки пострадавших называют содействие в поиске работы (подбор вакансий, консультирование), профессиональное обучение или дополнительное образование (при желании сменить профессию или направление деятельности). Подбор вакансий и меры поддержки будут осуществляться по всей области в зависимости от потребностей обратившихся.

В воскресенье утром, 2 августа, вражеские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries под Самарой. Склад сгорел полностью вместе с товарами: выгорело 160 тыс. кв. м из 180 тыс. кв. м. Во вторник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на заседании правительства региона обсудили вопрос оказания помощи жителям региона, которые пострадали от атак на склады Wildberries. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области сообщило, что для селлеров Wildberries запущена «горячая линия» и уже доступны два инструмента поддержки. Первая очередь распределительного центра Wildberries была открыта в мае 2025 года.

Руфия Кутляева