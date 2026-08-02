Под Самарой вражескими БПЛА атакован склад Wildberries

В воскресенье утром в Самарской области вражескими БПЛА был атакован склад Wildberries. Об этом сообщил в своем канале мессенджера «Макс» губернатор региона Вячеслав Федорищев. По словам губернатора, информация о пострадавших уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Атака БПЛА была совершена на склад Wildberries в поселке Новосемейкино (Красноярский район Самарской области, 30 км от Самары). Жители региона отмечали в соцсетях, что слышали «хлопки», а затем густой дым от пожара.

Прокуратура Самарской области сообщила в воскресенье, что «в результате попадания беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание складского помещения в регионе». Ведомство отметило, что «контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА», «обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами».

Как сообщали жители региона в соцсетях, накануне, в субботу утром, на складе Wildberries в Новосемейкино уже была эвакуация сотрудников в связи с объявленной беспилотной опасностью.

Режим «беспилотная опасность» был объявлен на территории региона в 4 утра. Через некоторое время также был объявлен режим «ковер», при котором полностью закрывается воздушное пространство на всех высотах.Отбой беспилотной опасности был объявлен в в 10:53.

Андрей Васильев