Глава петербургского Закса Бельский заявил о «скоординированных атаках» на аккаунты депутатов

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что аккаунты депутатов в социальных сетях подверглись «серии скоординированных атак». Соответствующее сообщение опубликовали на сайте городского парламента 5 августа. Господин Бельский не уточнил, кто именно из депутатского корпуса пострадал от действий злоумышленников. Массовое удаление аккаунтов спикер ЗакСа объяснил попыткой предотвратить распространение возможных фейков от имени депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бельский объяснил исчезновение аккаунтов депутатов ЗакСа кибератакой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Александр Бельский объяснил исчезновение аккаунтов депутатов ЗакСа кибератакой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули сразу несколько страниц. Чтобы исключить возможность публикации злоумышленниками недостоверной информации от имени парламентариев, некоторые депутаты переименовали каналы, другие полностью ограничили доступ к этим аккаунтам»,— приводят слова господина Бельского в пресс-службе Заксобрания 5 августа.

В Заксобрании призвали ориентироваться на информацию на сайте парламента «до полного восстановления контроля» над страницами депутатов.

Петербургские депутаты начали массово удалять свои страницы в социальных сетях поздним вечером 4 августа. Кроме каналов в Telegram, парламентарии скрыли профили в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере MAX. Некоторые представители депутатского корпуса решили обезличить свои ресурсы, сменив название и аватары. Кроме того, переименовать аккаунты решили и участники сентябрьских выборов в Заксобрание и Государственную думу.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Кандидат покинул чат».

Константин Леньков