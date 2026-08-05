Кубань планирует к 2030 году увеличить объем привлеченных инвестиций до 2 трлн рублей

Краснодарский край планирует к 2030 году увеличить объем привлеченных инвестиций до 2 трлн руб. Такую задачу губернатор Вениамин Кондратьев поставил на краевом совещании с участием заместителей главы региона, руководителей профильных министерств и глав муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора, инвестиционная активность остается одним из ключевых факторов экономического роста, формирования доходной части бюджета и реализации социальных программ. Он отметил, что действующая в регионе система поддержки инвесторов доказала свою эффективность: по итогам 2024 и 2025 годов объем инвестиций превысил 1 трлн руб., что вдвое больше показателя 2020 года.

Кондратьев подчеркнул, что в условиях конкуренции между регионами необходимо не только сохранять действующие меры поддержки бизнеса, включая льготы, субсидии и преференции, но и укреплять доверие инвесторов. По итогам 2025 года Краснодарский край занял четвертое место в России по инвестиционной привлекательности.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что благодаря расширению системы преференций для бизнеса регион сохраняет лидерство в Южном федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал. По его данным, в первом квартале 2026 года в экономику Краснодарского края было привлечено около 170 млрд руб. инвестиций.

По словам Руппеля, темпы роста инвестиционной активности в регионе превышают среднероссийские показатели, несмотря на высокую стоимость кредитов, удорожание строительства, дефицит кадров и внешние ограничения.

Вячеслав Рыжков