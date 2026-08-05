Банк «Центр-инвест» присоединился к федеральному проекту социальных льгот по карте «Мир»

С 1 августа банк «Центр-инвест» присоединился к федеральному проекту по автоматическому предоставлению социальных льгот через карту «Мир» и провел первую в России операцию, совершенную льготником Ростовской области в рамках пилотного проекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба банка «Центр-инвест» Фото: пресс-служба банка «Центр-инвест»

Новый сервис позволяет многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам автоматически получать скидки в магазинах и аптеках, льготы на посещение учреждений культуры и проезд в транспорте, без предъявления бумажных документов, используя зарегистрированную на портале «Госуслуги» карту «Мир». Пилотный проект разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и стартовал на территории Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан.

Банк «Центр-инвест» стал одним из первых участников программы, обеспечив полную техническую готовность эквайринговой инфраструктуры для реализации нового сервиса. Среди первых карт «Мир», привязанных к порталу «Госуслуги» в качестве идентификатора льготы, выступила карта банка «Центр-инвест», а операция по карте была проведена через терминал банка «Центр-инвест».

«Мы гордимся тем, что стали частью проекта, который делает получение социальной поддержки максимально удобным и незаметным для клиента — теперь необязательно носить с собой бумажные удостоверения. Наш банк готов и дальше реализовывать самые современные государственные инициативы», – отметил председатель правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка.

Банк «Центр-инвест» более 30 лет реализует социально-образовательные проекты, поддерживает различные категории граждан, а также осуществляет системную работу по повышению финансовой доступности и качества жизни жителей региона.

ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, 344000, ОГРН 1026100001949 www.centrinvest.ru