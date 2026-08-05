Новак указал на проблемы со снабжением топливом независимых АЗС в регионах

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. По его словам, проблемы с топливом сохраняются в регионах, где преобладают независимые автозаправочные станции (АЗС). Господин Новак заверил, что их постепенно обеспечат нефтепродуктами вертикально интегрированные нефтяные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки»,— рассказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). Александр Новак уточнил, что необходимые для осенних полевых работ в России объемы топлива выделены.

В России фиксируют дефицит топлива с мая. Господин Новак называл одной из причин удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). С начала года на ремонт закрылись более 300 АЗС по всей стране. Для стабилизации ситуации власти в том числе временно запретили экспорт нефтепродуктов и увеличили загрузку действующих НПЗ.

О ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ» «Топливо берет с места в барьер».