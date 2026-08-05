Суд обязал поставить на учет шесть бесхозных водопроводов на Ставрополье

Прокуратура Грачевского района через суд добилась постановки на государственный учет шести бесхозных объектов водоснабжения в селе Старомарьевка и хуторе Кизилов, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка показала, что линейные объекты общей протяженностью около 9 км до сих пор не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, не состоят на кадастровом учете и фактически остаются без законного собственника и эксплуатирующей организации.

По данным прокуратуры, отсутствие оформленного права собственности привело к тому, что сети длительное время не обслуживались в установленном порядке. Из-за этого на водопроводах регулярно происходили аварии, а жители двух населенных пунктов сталкивались с перебоями в подаче воды и нарушением качества коммунальных услуг. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать уполномоченные органы поставить шесть водопроводов на соответствующий учет. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения и фактическое восстановление прав жителей находится на контроле надзорного ведомства.

Проблемы с водоснабжением в Грачевском округе остаются системными уже несколько лет. Основная часть населенных пунктов округа получает воду через Шпаковский групповой водопровод. В 2021–2023 годах здесь завершили масштабную реконструкцию магистральной инфраструктуры. Во время первого этапа специалисты заменили около 13 км самотечного водовода от резервуаров Ставрополя до насосной станции в Старомарьевке, затем обновили еще 21 км напорного участка от Старомарьевки до Спицевки. Власти заявляли, что эти работы позволят обеспечить более стабильное водоснабжение десяти населенных пунктов, включая Старомарьевку, Спицевку, Грачевку, Бешпагир, Красное, а также хутора Лисички, Ямки, Кизилов, Нагорный и Базовый.

Одновременно регион продолжает планировать строительство новых распределительных сетей. Согласно актуализированной схеме территориального планирования Ставропольского края, в Старомарьевке предусмотрено строительство почти 1,9 км новых водопроводных сетей, а в Грачевке — еще 2,2 км. Эти проекты должны дополнить уже модернизированные магистральные водоводы и повысить надежность водоснабжения округа.

Станислав Маслаков