СМИ: бывший продюсер Газманова признал вину в мошенничестве

Продюсер Филипп Росса, обвиняемый в мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав, признал вину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Эту информацию подтверждает источник РЕН ТВ.

По данным СМИ, господин Росса погасил «большую часть ущерба по делу». Собеседник РЕН ТВ уточняет, что продюсер возместил певцу Олегу Газманову 12 млн руб. ущерба из 17,5 млн руб. Информацию о погашении 12 млн руб. ущерба накануне подтвердил представитель певца.

Филипп Росса — специалист по авторским правам, представлявший интересы в этой области в том числе Олега и Родиона Газмановых, Дмитрия Маликова, Игоря Саруханова и коллектива «Хор Турецкого». С Олегом Газмановым он работал 14 лет, выступая продюсером в том числе клипов патриотической и военной тематики. Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. 4 августа ему продлили арест.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Олег Газманов не спас от ареста».