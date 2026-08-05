СМИ: бывший продюсер Газманова признал вину в мошенничестве
Продюсер Филипп Росса, обвиняемый в мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав, признал вину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Эту информацию подтверждает источник РЕН ТВ.
По данным СМИ, господин Росса погасил «большую часть ущерба по делу». Собеседник РЕН ТВ уточняет, что продюсер возместил певцу Олегу Газманову 12 млн руб. ущерба из 17,5 млн руб. Информацию о погашении 12 млн руб. ущерба накануне подтвердил представитель певца.
Филипп Росса — специалист по авторским правам, представлявший интересы в этой области в том числе Олега и Родиона Газмановых, Дмитрия Маликова, Игоря Саруханова и коллектива «Хор Турецкого». С Олегом Газмановым он работал 14 лет, выступая продюсером в том числе клипов патриотической и военной тематики. Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. 4 августа ему продлили арест.
Подробности дела — в материале «Ъ» «Олег Газманов не спас от ареста».
Уголовное дело против бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы, который признал вину в мошенничестве, является одним из многочисленных случаев такого рода преступлений. В феврале 2026 года Кировский районный суд Уфы рассматривал дело 40-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с квартирами на 29 млн рублей, которая под предлогом помощи в покупке жилья похитила деньги у 35 потерпевших.
В ноябре 2025 года в Железноводске 44-летний мужчина перевел мошенникам более 1,8 млн рублей при попытке купить кроссовер из-за границы, найдя объявление в мессенджере. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Число подобных случаев с использованием мессенджеров и соцсетей растет, и правоохранители призывают граждан тщательно проверять продавцов перед покупкой дорогостоящих вещей.