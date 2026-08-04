Продюсера Олега Газманова оставили в СИЗО

Суд в Москве не стал прислушиваться к мнению народного артиста Олега Газманова, высказавшегося за освобождение из-под стражи продюсера Филиппа Россы. Последний обвиняется в хищении у певца более 12 млн руб.— часть выручки от проданных записей он присваивал.

В Басманном суде столицы 4 августа прошло заседание, на котором решался вопрос о продлении срока ареста Филиппа Россы, обвиняемого в мошенническом хищении 12 млн руб. у Олега Газманова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). С ходатайством о дальнейшем содержании фигуранта в СИЗО обратилось ГСУ СКР.

Филипп Росса — специалист по авторским правам, представлявший интересы в этой сфере в том числе Олега и Родиона Газмановых, Дмитрия Маликова, Игоря Саруханова и коллектива «Хор Турецкого». С господином Газмановым он работал на протяжении 14 лет, выступая продюсером в том числе клипов патриотической и военной тематики.

Подробнее — в материале «Олег Газманов не спас от ареста».