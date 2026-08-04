Олег Газманов не спас от ареста

Суд в Москве не стал прислушиваться к мнению народного артиста Олега Газманова, высказавшегося за освобождение из-под стражи продюсера Филиппа Россы. Последний обвиняется в хищении у певца более 12 млн руб.— часть выручки от проданных записей он присваивал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Росса (слева)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Филипп Росса (слева)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Басманном суде столицы 4 августа прошло заседание, на котором решался вопрос о продлении срока ареста Филиппа Россы, обвиняемого в мошенническом хищении 12 млн руб. у Олега Газманова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). С ходатайством о дальнейшем содержании фигуранта в СИЗО обратилось ГСУ СКР.

Филипп Росса — специалист по авторским правам, представлявший интересы в этой сфере в том числе Олега и Родиона Газмановых, Дмитрия Маликова, Игоря Саруханова и коллектива «Хор Турецкого». С господином Газмановым он работал на протяжении 14 лет, выступая продюсером в том числе клипов патриотической и военной тематики.

С просьбой не лишать фигуранта свободы к суду обратился сам народный артист — соответствующее ходатайство подал его представитель. В прошении Олег Газманов указал, что ему было направлено письмо, в котором Филипп Росса принес личные извинения.

«Я доверяю словам Росса Ф. М. и верю в его раскаяние. Полагаю, что в дальнейшем содержании Росса Ф. М. под стражей отпала необходимость. Опасений, что Росса Ф. М. может скрыться от суда или иным образом препятствовать расследованию не имею»,— так изложил в ходатайстве свою позицию исполнитель. Также артист отметил, что причиненный ему ущерб в размере 12 млн руб. был господином Россой возмещен.

Адвокат продюсера Виталий Каспаров против удовлетворения ходатайства следствия возражал. Он заявил, что необходимость в столь суровой мере пресечения отпала. В СИЗО, отметил защитник, господин Росса практически оглох на одно ухо. Также адвокат Каспаров сообщил, что его клиент имеет награду от МЧС за спасение 12 человек при пожаре в Тольятти, благодарность за воспитание дочери, за него поручилось множество неравнодушных людей, в том числе скрипач, зампредседателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Петр Лундстрем.

Адвокат также подал ходатайство о переквалификации обвинения его подзащитному — с общеуголовного мошенничества на менее тяжкое мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 6 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). Защитник указал, что «вменяемое деяние, если и содержит признаки хищения путем обмана и злоупотребления доверием, сопряжено исключительно с умышленным неисполнением договорных обязательств». Сторонами спора, отметил адвокат, являются только юридические лица — индивидуальный предприниматель и коммерческая организация, что образует специальный состав преступления.

В результате судью Евгению Пирогову мнение народного артиста и доводы адвоката не убедили, и она удовлетворила ходатайство следствия, оставив господина Россу в СИЗО до 6 сентября.

Филипп Росса был задержан 5 марта 2026 года, до этого он проходил по делу свидетелем. Сначала продюсеру помимо ст. 159 УК РФ вменили в вину и ч. 2 ст. 146 (незаконное использование объектов авторского права), но позже последнее обвинение с господина Россы сняли. 6 марта Басманный суд заключил фигуранта под стражу. Тогда защита отмечала, что в материалах дела имеется подписанное господином Газмановым соглашение о расторжении договора от 31 января 2024 года, в котором стороны зафиксировали отсутствие взаимных претензий, включая финансовые. Претензии к продюсеру появились спустя несколько месяцев после подписания этого документа.

По данным “Ъ”, согласно фабуле дела, в апреле 2013 года между Олегом Газмановым и ООО «Промо ФМ», генеральным директором которого был Филипп Росса, был заключен первый лицензионный договор, а в июне 2018 года — второй. Оба соглашения обязывали компанию в лице ее гендиректора перечислять господину Газманову 70% от всех сумм, полученных за предоставление третьим лицам прав на произведения артиста, а 30% оставлять себе в качестве вознаграждения. Следствие утверждает, что в период с 2013 по 2024 год в неустановленное время у господина Россы возник преступный умысел на хищение средств, причитавшихся народному артисту. Всего, по материалам дела, похищено было около 12 млн руб. Однако, по данным “Ъ”, эта цифра к окончанию следствия может возрасти до 18 млн руб.— все будет зависеть от результатов экспертизы.

Ефим Брянцев