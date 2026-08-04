Олег Газманов просил отпустить своего продюсера из СИЗО
Басманный суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей продюсеру Филиппу Россе до 6 сентября. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество и незаконное использование объектов авторского права. Последнее, по данным “Ъ”, позже было снято.
Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. Фигурант после задержания вину не признал, однако потом все же согласился с обвинением.
Певец Олег Газманов
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Потерпевшим по делу признан народный артист России Олег Газманов. Он через своего представителя заявил суду, что просит избрать своему бывшему продюсеру меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Также представитель потерпевшего уточнил, что ущерб в размере 12 млн руб. был возмещен.
Адвокат продюсера Виталий Каспаров против удовлетворения ходатайства следствия возражал. Он заявил, что необходимость в столь суровой мере пресечения отпала. В СИЗО господин Росса практически оглох на одно ухо. Также адвокат Каспаров сообщил, что его клиент имеет награду за спасение людей при пожаре, а также благодарность за воспитание дочери.
Суд, однако, мнению потерпевшего и доводам адвоката Каспарова не внял.
Филипп Росса, которому инкриминируют особо крупное мошенничество и незаконное использование объектов авторского права, представлял интересы таких артистов, как Олег и Родион Газмановы, Дмитрий Маликов, Игорь Саруханов и коллектив «Хор Турецкого». С Олегом Газмановым он работал 14 лет, выступая продюсером, в том числе, клипов военной тематики. Несмотря на то, что в материалах дела, по сведениям защиты, имеется подписанное Газмановым соглашение о расторжении договора от 31 января 2024 года, в котором стороны зафиксировали отсутствие взаимных претензий, претензии к Филиппу Россе появились спустя несколько месяцев после подписания этого документа.
В 2016 году Росса оказался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в незаконной продаже недвижимости РАО. Тогда президент Федерации интеллектуальной собственности Роман Абрамов сообщил о давлении и угрозах со стороны Федотова и заявил, что у него состоялась встреча с Филиппом Россой, на которой он попросил донести до сведения Никиты Михалкова требование обеспечить освобождение Федотова. В противном случае, по словам Абрамова, должна была быть опубликована дискредитирующая информация о Российском союзе правообладателей и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Никита Михалков позже подтвердил, что Росса пытался выйти на него, чтобы обсудить «тет-а-тет» некую важную тему.
Случаи, когда обвиняемые по делам о мошенничестве остаются под стражей, несмотря на ходатайства о более мягкой мере пресечения, не единичны. Например, бывший мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, остался под стражей, несмотря на доводы защиты о состоянии его здоровья и отсутствии доказательств препятствования расследованию. Также бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, остался под стражей, хотя заявлял о своем невиновности, плохом здоровье и угрозе ареста за рубежом по запросу Украины.