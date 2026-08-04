Олег Газманов просил отпустить своего продюсера из СИЗО

Басманный суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей продюсеру Филиппу Россе до 6 сентября. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество и незаконное использование объектов авторского права. Последнее, по данным “Ъ”, позже было снято.

Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. Фигурант после задержания вину не признал, однако потом все же согласился с обвинением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Олег Газманов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Певец Олег Газманов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Потерпевшим по делу признан народный артист России Олег Газманов. Он через своего представителя заявил суду, что просит избрать своему бывшему продюсеру меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Также представитель потерпевшего уточнил, что ущерб в размере 12 млн руб. был возмещен.

Адвокат продюсера Виталий Каспаров против удовлетворения ходатайства следствия возражал. Он заявил, что необходимость в столь суровой мере пресечения отпала. В СИЗО господин Росса практически оглох на одно ухо. Также адвокат Каспаров сообщил, что его клиент имеет награду за спасение людей при пожаре, а также благодарность за воспитание дочери.

Суд, однако, мнению потерпевшего и доводам адвоката Каспарова не внял.

Ефим Брянцев