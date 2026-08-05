В Ростове задержали подозреваемого в поджоге АЗС и автомобилей

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту масштабного пожара в Ворошиловском районе. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области

Полицейские задержали подозреваемого – 43-летнего жителя Мелитополя Алексея Рыжикова. Предварительно, возгорание началось на территории автозаправочной станции, где в фургоне автомобиля Ford Transit вспыхнули емкости с топливом. Водитель перегнал горящую машину во двор жилого массива, где огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Пострадавших в результате происшествия нет.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где с ним проводятся следственные действия.

Константин Соловьев