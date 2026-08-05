Отец и сын из Ставрополя осуждены за аферу с аграрным грантом на 24 млн рублей

Жители Ставрополя — отец и сын — проведут несколько лет в исправительной колонии общего режима за мошенничество с бюджетными средствами, выделенными на поддержку агропромышленного сектора. Приговор был вынесен по итогам судебного разбирательства, в котором государственное обвинение поддержала прокуратура Ленинского района краевого центра, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, фигуранты обратились в региональное министерство сельского хозяйства с заявкой на получение гранта для семейного крестьянско-фермерского хозяйства. Чтобы соответствовать условиям программы государственной поддержки, мужчины представили в ведомство пакет сфабрикованных документов: заведомо ложный бизнес-план, подложные свидетельства о наличии собственных и привлеченных финансовых ресурсов, а также поддельную отчетность о якобы целевом использовании средств. На основании этих бумаг министерство перечислило им 24 млн руб. — деньги, которые в действительности так и не были направлены на развитие хозяйства и оказались полностью похищены.

Действия осужденных квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, назначил подсудимым реальные сроки заключения: от трех лет шести месяцев до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, каждому из осуждённых назначен денежный штраф — от 100 до 200 тыс. руб. Гражданский иск о возмещении ущерба удовлетворен судом в полном объеме.

Приговор пока не приобрел законной силы и может быть обжалован в установленном порядке.

Подобные схемы незаконного получения аграрных субсидий остаются одной из наиболее распространенных форм бюджетного мошенничества в российских регионах: по данным Генеральной прокуратуры, число уголовных дел, связанных с хищением средств государственной поддержки АПК, ежегодно исчисляется сотнями по всей стране.

Станислав Маслаков