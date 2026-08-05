Зарплаты осужденных на Кубани выросли почти на треть

В исправительных учреждениях Краснодарского края в первом полугодии 2026 года среднемесячная заработная плата осужденных выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ГУФСИН России по региону «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили, что рост доходов связан с увеличением объемов производства в расчете на одного работающего осужденного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Продукция, выпускаемая в колониях Кубани, поставляется как структурам уголовно-исполнительной системы, так и внешним заказчикам. На учреждения и органы УИС приходится 34% заказов, еще 32,94% обеспечивают сторонние организации. Доля федеральных органов исполнительной власти составляет 30,51%, органов государственной власти и муниципалитетов — 2,55%.

В ведомстве отметили, что развитие производственной деятельности в исправительных учреждениях позволяет увеличивать занятость осужденных и объем выпускаемой продукции.

Вячеслав Рыжков