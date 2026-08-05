Около трети кубанских автомобилистов сократили использование личного транспорта

Почти треть автомобилистов Краснодарского края — 28% — уже сократили использование личного транспорта на фоне роста цен и перебоев с поставками топлива. При этом 26% водителей региона заявили, что продолжат пользоваться автомобилем независимо от стоимости бензина. Такие данные приводит автомобильный портал «Дром» по итогам всероссийского опроса, проведенного среди почти 12 тыс. пользователей с 27 июля по 3 августа 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Еще 21% опрошенных жителей Кубани готовы отказаться от части поездок при цене топлива в 100 руб. за литр. Для 16% критическим уровнем станет стоимость 150 руб. за литр, а 9% заявили о готовности сократить поездки при цене бензина в 200 руб. за литр.

С начала лета 2026 года в южных регионах России наблюдаются перебои с обеспечением топливом. В Минэнерго РФ связывали сложности с поставками с атаками беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.

В июле на большинстве автозаправочных станций Краснодарского края действовали ограничения на отпуск топлива — обычно не более 20–30 литров на один автомобиль. Кроме того, была ограничена продажа топлива в канистры и другие емкости.

К концу июля ситуация начала стабилизироваться: число закрытых из-за отсутствия топлива АЗС сократилось. По состоянию на 30 июля все основные виды топлива были доступны на 927 из более чем 1 тыс. заправочных станций региона. 4 августа сеть АЗС «Газпром нефть» сообщила об отмене лимитов на отпуск топлива в Краснодарском крае и еще 12 регионах России.

Среди российских регионов наиболее заметно сократили использование автомобилей жители Крыма — 46% опрошенных, Пермского края — 38%, Воронежской и Тюменской областей — по 37%. При этом водители Сахалина (36%), Амурской области (35%), Приморского и Хабаровского краев (по 34%) чаще других заявляли, что не намерены отказываться от поездок при любом уровне цен.

При стоимости бензина 200 руб. за литр полностью отказаться от поездок готовы 16% автомобилистов Ростовской области, 15% жителей Крыма и 13% водителей из Татарстана.

Вячеслав Рыжков