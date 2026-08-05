Кавказ снизил номер

Гостиничный бизнес Северного Кавказа после нескольких лет активного расширения вошел в период коррекции. В пяти регионах, данные по которым проанализировал «Контур.Фокус», совокупное число участников рынка в первом полугодии 2026 года выросло менее чем на 1% — до 2,72 тыс. При этом положительную динамику обеспечили только Ставропольский край и Дагестан, тогда как в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии количество гостиничных и санаторно-курортных организаций сократилось. Участники рынка связывают это не столько с обвалом турпотока, сколько со стагнацией тарифов, ростом затрат и недостатком профессионального управления. На фоне дорогого финансирования инвесторы продолжают заходить в регион, но требования к качеству проектов становятся выше.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Динамика рынка

По данным «Контур.Фокуса», подготовленным по запросу «Ъ-Кавказ», на 1 июля 2026 года в пяти проанализированных регионах Северного Кавказа работали 2723 организации и индивидуальных предпринимателя, оказывающих услуги временного размещения или ведущих санаторно-курортную деятельность. В начале года их было 2698. Таким образом, рынок прибавил лишь 25 участников, или около 0,9%.

За полугодие в этих регионах зарегистрировали 223 новых участника, одновременно 198 прекратили деятельность. Но средняя цифра скрывает заметно различающуюся динамику отдельных территорий.

Самое существенное сокращение зафиксировано в Северной Осетии: число участников снизилось на 4,23%, до 204. В Кабардино-Балкарии рынок сократился на 3,49%, до 415 игроков, после роста почти на 22% годом ранее. В Карачаево-Черкесии число гостиничных и санаторно-курортных организаций уменьшилось на 1,45%, до 545.

Положительную динамику продемонстрировали Ставропольский край и Дагестан. На Ставрополье количество участников выросло на 3,67%, до 820, в Дагестане — на 3,94%, до 739. Но и здесь темпы заметно уступают предыдущим периодам: в первом полугодии 2025 года рынок Дагестана прибавил 14,76%.

В целом по России гостиничная отрасль продолжает расти, однако скорость расширения снижается, отмечает аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова. В первом полугодии 2026 года число участников увеличилось на 2,34% против 4% годом ранее и 4,49% в 2024 году. Количество ликвидаций выросло на 21,8% относительно первого полугодия 2025 года и на 35,2% к тому же периоду 2024-го.

Поток не дошел до кассы

Коррекция числа участников пока не означает синхронного падения туристического потока. В Карачаево-Черкесии, где количество игроков гостиничного рынка уменьшилось, число туристов, по ранее опубликованным данным, напротив, продолжает расти. За первое полугодие 2026 года регион посетили более 1,7 млн человек — на 14% больше, чем годом ранее, говорит представитель пятизвездочного отеля «Асса» в Домбае Ислам Байрамуков.

Основной спрос формируют Домбай, Теберда и Архыз, поэтому интерес к горным курортам сохраняется, считает он. Но рост турпотока не трансформируется автоматически в сопоставимое увеличение гостиничной выручки.

«Региональная статистика включает однодневных туристов, экскурсантов и гостей, выбирающих частный сектор. На экономику гостиниц в первую очередь влияют сезонность, тарифная политика и качество сервиса»,— поясняет господин Байрамуков.

На примере «Асса» расхождение между числом путешественников и финансовым результатом заметно особенно отчетливо. В феврале—июне 2026 года коммерческая загрузка отеля выросла с 14,2% до 25,7%, средний тариф — с 10,6 тыс. до 12,9 тыс. руб., а доход на доступный номер (RevPAR) увеличился с 1,5 тыс. до 3,3 тыс. руб. Но уже в мае—июне загрузка сократилась почти вдвое год к году при сохранении высокого среднего тарифа, что привело к снижению RevPAR и выручки номерного фонда.

Загрузка средств размещения за последние полгода сократилась и в других точках округа, говорит заместитель генерального директора сети апарт-отелей Yes Антон Агапов. По его данным, в Махачкале снижение составило около 3%, в Архызе — 3,7%. Для сравнения: в московских апарт-отелях Yes показатель уменьшился на 2%, хотя остается высоким — в диапазоне 86–95%.

На спрос влияли и локальные факторы. В Дагестане весенние паводки 2026 года, по оценке господина Агапова, привели к сокращению турпотока на майские праздники примерно на 70%. В результате Махачкала, годом ранее входившая в десятку наиболее популярных праздничных направлений, в 2026 году из нее выбыла.

Директор по развитию Upro Group Артем Мачульский отмечает, что ослабление спроса на некоторых курортах Кавказа стало заметно еще в 2025 году. По его словам, в первую очередь просели направления с устаревшей или недостаточно развитой городской инфраструктурой. В остальных локациях показатели могли расти, но слабее ожиданий.

«Перераспределения турпотока в пользу более доступных направлений, в частности Кавказа, на которое рассчитывали игроки рынка, по сути, не произошло. Корректнее говорить не столько о повсеместном падении потока, сколько о стагнации общей цены размещения и ее точечном снижении»,— говорит господин Мачульский.

Тарифы спускаются с гор

Снижение спроса уже заставляет отельеров активнее корректировать цены. По оценке Yes, средняя стоимость проданного номера в Махачкале сократилась на 11%, в Архызе — на 9,4%. Это существенно больше, чем в крупнейших туристических центрах страны: в Москве снижение оценивалось в 5%, в Санкт-Петербурге и Сочи — в 3%.

Полноценной ценовой «войны» на курортах Северного Кавказа участники рынка пока не видят. Санатории и объекты, работающие с заранее оплаченными пакетами, способны дольше удерживать базовую тарифную сетку. Наиболее уязвимы отели, ориентированные на индивидуальных путешественников: им приходится предлагать скидки и специальные условия, чтобы поддержать загрузку в межсезонье.

В июле «Асса» снизила стоимость размещения, что позволило увеличить загрузку год к году, рассказывает Ислам Байрамуков. Но доходность номера все равно осталась ниже прошлогоднего уровня.

Артем Мачульский не считает происходящее демпинговой конкуренцией регионов.

«Тариф отражает сумму, которую гость реально готов платить за конкретный продукт. Если инфраструктура, сервис и наполнение поездки не соответствуют цене, рынок начинает ее корректировать»,— отмечает собеседник «Ъ-Кавказ».

По словам эксперта, проблема заключается в том, что снижение или стагнация ADR (средняя цена номероночи) происходит одновременно с ростом фонда оплаты труда, коммунальных платежей, расходов на эксплуатацию и закупки. В результате выручка растет медленнее затрат, а иногда сокращается вместе с тарифом.

Дополнительное давление создают агрегаторы. Комиссия онлайн-площадок может достигать 20% стоимости номера, отмечает господин Байрамуков. Для небольших объектов, не имеющих развитых собственных каналов продаж, это становится существенным ограничением рентабельности.

По словам Антона Агапова, после ухода международных систем бронирования российские операторы начали активнее развивать собственные сайты, программы лояльности и прямые продажи. Но эффективность этой работы сильно различается в зависимости от объекта.

Upro Group, в свою очередь, развивает удаленные отделы продаж и бронирования для гостиниц и санаториев. По словам Артема Мачульского, сокращение комиссионной нагрузки на дистрибуцию способно заметно улучшить экономику объекта без механического повышения цен.

Индивидуальный прием

Еще одним заметным трендом становится изменение структуры участников рынка. В пяти рассмотренных регионах число индивидуальных предпринимателей за полугодие выросло в совокупности на 53, до 1653, тогда как количество юридических лиц сократилось на 28, до 1070. В результате на ИП приходится около 61% игроков.

Наиболее высокая доля индивидуальных предпринимателей отмечается в Ставропольском крае — 67,56%, и Дагестане — 66,31%. В Карачаево-Черкесии показатель достиг 53,94%. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, напротив, число ИП за полугодие уменьшилось на 6,67% и 7,31% соответственно.

Рост доли индивидуальных предпринимателей «Контур.Фокус» связывает с изменением потребительских привычек. Туристы чаще выбирают короткие поездки и нестандартные форматы размещения — глэмпинги, кемпинги, небольшие гостевые дома. Малый бизнес быстрее реагирует на такой спрос, но одновременно сильнее зависит от сезонности и агрегаторов.

Сокращение числа организаций при сохраняющемся интересе к региону может говорить не только о кризисе, но и о начавшейся консолидации рынка. Небольшие и неэффективные предприятия уходят, тогда как новые проекты становятся крупнее и требуют более сложной структуры финансирования и управления.

Санаторно-курортные объекты в этом отношении устойчивее классических гостиниц, считает Артем Мачульский. За счет лечебных программ, более длинного срока пребывания и круглогодичного спроса они способны лучше переживать сезонные колебания. Но и здесь рост расходов опережает динамику выручки.

Управление запаздывает за стройкой

Одним из ключевых рисков для новых проектов участники рынка называют нехватку профессиональных операторов. Однако проблема заключается не только в ограниченном числе управляющих компаний, считает Артем Мачульский. Инвесторы нередко не видят ценности оператора на раннем этапе и обращаются к нему, когда объект уже спроектирован или построен.

«К этому моменту множество ошибок уже допущено. Исправить их либо невозможно, либо несоразмерно дорого. Проекты, реализованные вопреки гостиничной технологии, гарантированно работают с более низкой операционной рентабельностью»,— говорит он.

Интерес федеральных операторов к Северному Кавказу при этом увеличивается. Yes ведет переговоры о проекте апарт-отеля в Махачкале совместно с партнером, рассказывает Антон Агапов. По его словам, новые объекты все чаще изначально проектируются с учетом требований профессионального управления и единых стандартов эксплуатации.

Государство на этом рынке постепенно переходит от роли прямого инвестора к функции института развития. «Кавказ.РФ» занимается инфраструктурой, подготовкой площадок и структурированием проектов, помогая частному бизнесу снижать риски и привлекать финансирование.

Объем частных инвестиций в экономику СКФО в 2026 году может достичь примерно 950 млрд руб., оценивает господин Агапов.

Но высокая стоимость заемных средств сохраняет давление на инвестиционные модели. Даже в более благоприятных макроэкономических условиях срок окупаемости классических гостиниц зачастую превышал 15 лет. В Yes считают, что в нынешней ситуации более жизнеспособными могут оказаться апарт-отели, позволяющие девелоперу привлекать частных инвесторов через продажу отдельных номеров с порогом входа 8–10 млн руб.

В то же время большое число частных владельцев само по себе не гарантирует успешной эксплуатации: объекту необходим единый оператор, централизованная система продаж и ограничения на самостоятельное использование номерного фонда.

Персоналу негде остановиться

Даже при наличии капитала и профессионального оператора запуск гостиницы упирается в кадровый дефицит. Наиболее востребованы менеджеры среднего звена, администраторы, сотрудники службы приема и размещения, горничные, технический персонал и работники ресторанной службы.

Для курортных территорий проблему усиливают сезонность и дефицит доступного жилья. Инвестору уже на стадии проектирования приходится предусматривать общежития или служебные квартиры, расходы на их содержание и трансфер сотрудников, отмечает Ислам Байрамуков.

На Кавказе главная сложность заключается не столько в привлечении иногороднего персонала, сколько в его последующем размещении, соглашается Артем Мачульский. Фонд оплаты труда исторически является крупнейшей статьей операционных расходов отелей и санаториев, а необходимость арендовать жилье дополнительно увеличивает нагрузку.

Решение участники рынка видят одновременно в повышении престижа отрасли и автоматизации процессов. Но автоматизация способна заместить только часть линейных функций. В объектах верхнего ценового сегмента ожидания гостей к персонализированному сервису, напротив, повышают потребность в квалифицированных сотрудниках.

Сезон надежд

Транспортная доступность остается еще одним ограничением для гостиничного рынка округа. Для Приэльбрусья и Архыза критична маршрутная сеть аэропортов Минеральных Вод и Нальчика, для Дербента — частота прямого авиасообщения, пока несопоставимая с Сочи.

Отдельные инвесторы организуют собственные трансферы и ведут переговоры с авиакомпаниями, но системное решение зависит от государства и перевозчиков, подчеркивает Артем Мачульский.

Во втором полугодии рынок может получить поддержку за счет осенних фестивалей, деловых мероприятий, треккинга и начала горнолыжного сезона. По оценке Антона Агапова, после стабилизации логистики возможно краткосрочное восстановление спроса с августа до конца октября. Но полностью компенсировать слабые периоды весны и начала лета оно, вероятно, не сможет.

При этом говорить о необходимости «спасать» весь гостиничный рынок Северного Кавказа участники отрасли считают преждевременным. Санатории Кавказских Минеральных Вод менее зависимы от сезонности благодаря круглогодичным оздоровительным программам, а горнолыжные курорты входят в высокий сезон осенью и зимой.

«Правильнее говорить не о выживаемости, а о том, какие объекты успеют профессионализировать управление до начала пикового сезона»,— считает Артем Мачульский.

Потенциал региона остается высоким, соглашается Ислам Байрамуков. Но для устойчивой загрузки одного роста турпотока недостаточно: курортам необходим круглогодичный продукт, включающий оздоровительные программы, событийный и гастрономический туризм, активный отдых и качественный сервис.

По словам экспертов, сокращение числа участников рынка в отдельных республиках пока выглядит не началом масштабного исхода инвесторов, а переходом отрасли к более жесткому отбору. После периода бурного увеличения предложения Северный Кавказ сталкивается с теми же ограничениями, что и зрелые туристические рынки: гость требует соответствия цены качеству, операционные расходы растут, а ошибки управления становятся слишком дорогими. Инвестиционный потенциал региона сохраняется, но сам факт строительства гостиницы уже не гарантирует ни загрузки, ни окупаемости.

Тат Гаспарян