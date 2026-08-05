В Краснодаре осужден водитель грузовика, спровоцировавший ДТП, в котором погибли 2 человека

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор водителю грузовика Владимиру Люлюкову, признанному виновным в ДТП со смертельным исходом на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле 2023 года Люлюков, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, двигался по федеральной трассе с превышением скорости. Несмотря на сильный дождь, мокрое дорожное покрытие и сложный участок дороги с поворотом, водитель не снизил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли на месте.

Геленджикский городской суд ранее признал Люлюкова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Кроме того, суд взыскал в пользу родителей погибших 2,8 млн руб. компенсации.

В ходе рассмотрения дела водитель вину не признал, заявляя, что на встречную полосу выехал автомобиль потерпевших. После обжалования приговора апелляционная инстанция не нашла оснований для его изменения. Решение суда вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков